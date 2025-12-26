Ситуація у Куп’янську: Трегубов про тиск РФ на лівому березі річки Оскіл
- Російські окупанти намагаються посилити тиск на лівому березі річки Оскіл, прагнучи компенсувати провал попереднього штурму Куп’янська.
- Водночас Сили оборони продовжують зачистку міста від залишків ворожих груп, які висунулися вперед без належної підготовки.
Російські окупанти намагаються тиснути на українських захисників у районі Куп’янська Харківської області, прагнучи компенсувати свою провальну атаку на місто.
Про це заявив речник Угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі телемарафону Єдині новини.
Яка ситуація у Куп’янську 26 грудня
– Є тиск на Куп’янському напрямку. Є спроби якось відновити та компенсувати ту ситуацію, в яку вони самі себе загнали поблизу Куп’янська, – зазначив Трегубов.
За його словами, російська армія намагається тиснути на лівому березі річки Оскіл, проводячи перегрупування. Але українські воїни продовжують зачистку окупантів у Куп’янську.
Як стверджує Трегубов, росіяни з самого початку не забезпечили основу для цієї операції, оскільки надто сильно бігли вперед, щоб здійснити “захоплення Куп’янська” до певної дати.
17 грудня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про те, що Сили оборони України відкинули окупантів від Куп’янська, а під контролем ЗСУ перебуває близько 90% міста.