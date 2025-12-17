Главнокомандующий вооруженными силами Александр Сырский сообщил, что на сегодняшний день под контролем Украины находится почти 90% города Купянск, что в Харьковской области.

Об этом Сырский сказал во время онлайн-заседания контактной группы по вопросам обороны Украины Рамштайн.

Ситуация в Купянске

Так, главнокомандующий Александр Сырский проинформировал присутствующих о текущей ситуации на фронте, отметив, что она остается сложной.

Российская армия нарастила группировку почти до 710 тыс. человек. И несмотря на существенные потери, оккупанты не отказываются от продолжения войны, хотя существенных оперативных успехов не имеют.

Благодаря активным поисково-ударным действиям Силам обороны Украины удалось отбросить российских оккупантов от Купянска и взять под контроль почти 90% территории города, подчеркнул Сырский.

Источник : Генштаб ВСУ

