ВСУ отбросили врага от Купянска, под контролем почти 90% города — Сырский
- По состоянию на 17 декабря ВСУ держат под своим контролем почти 90% города Купянск.
- Силам обороны удалось отбросить врага от города.
- В Покровске наши военные вернули контроль над 16 кв. км города.
Главнокомандующий вооруженными силами Александр Сырский сообщил, что на сегодняшний день под контролем Украины находится почти 90% города Купянск, что в Харьковской области.
Об этом Сырский сказал во время онлайн-заседания контактной группы по вопросам обороны Украины Рамштайн.
Ситуация в Купянске
Так, главнокомандующий Александр Сырский проинформировал присутствующих о текущей ситуации на фронте, отметив, что она остается сложной.
Российская армия нарастила группировку почти до 710 тыс. человек. И несмотря на существенные потери, оккупанты не отказываются от продолжения войны, хотя существенных оперативных успехов не имеют.
Благодаря активным поисково-ударным действиям Силам обороны Украины удалось отбросить российских оккупантов от Купянска и взять под контроль почти 90% территории города, подчеркнул Сырский.