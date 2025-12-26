Оборудование, которое используется для ударов по Украине, размещается в населенных пунктах Беларуси рядом с украинской границей частично на крышах жилых домов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский о антеннах на жилых домах в Беларуси

Глава государства рассказал со ссылкой на данные разведки, что россияне пытаются обходить украинские защитные позиции перехватчиков через территорию Беларуси.

Сейчас смотрят

— Это рискованно для Беларуси. Мы видим шаги с Орешником, теперь — с помощью Шахедов. Жаль, что Беларусь сдает свой суверенитет в пользу российских агрессивных амбиций, — отметил президент.

Зеленский рассказал, что враг размещает оборудование, которое используется для ударов по Украине, на крышах пятиэтажных домов, расположенных в приграничных населённых пунктах Беларуси.

— Фактически на крышах обычных 5-этажек расположены антенны и другое оборудование, которое помогает наводить Шахеды на объекты в наших западных регионах. Это абсолютное пренебрежение человеческими жизнями, и важно, чтобы в Минске перестали с этим играть. Проинформируем партнёров и будем готовить совместные ответы, — подчеркнул Зеленский.

Президент провел заседание Ставки

Глава государства рассказал о заседании Ставки, на котором обсуждались вопросы противодействия российским ударам Шахедов, украинская Линия дронов и дипстрайки.

— Мы детально обсудили вопросы финансирования производства перехватчиков и структуру поставки в войска, — сообщил Зеленский.

По его словам, есть критика от подразделений относительно распределения дронов. Президент поручил модернизировать систему распределения БпЛА, чтобы больше подразделений могли быть обеспечены необходимым количеством дронов.

Зеленский также поручил Генштабу ВСУ и Минобороны на следующее заседание Ставки проработать изменения в стратегию защиты неба и дать информацию о дополнительных шагах, которые бы дали больше возможностей для защиты инфраструктуры и фронтовых позиций.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.