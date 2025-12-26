Обладнання, яке використовується для ударів по Україні, розміщується у населених пунктах Білорусі поряд із українським кордоном частково на дахах житлових будинків.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський про обладнання на будинках у Білорусі

Глава держави розповів з посиланням на дані розвідки, що росіяни намагаються обходити українські захисні позиції перехоплювачів через територію Білорусі.

– Це ризиковано для Білорусі. Ми бачимо кроки з Орєшніком, тепер – з допомогою Шахедам. Шкода, що Білорусь здає свій суверенітет на користь російських агресивних амбіцій, – зауважив президент.

Зеленський розповів, що ворог розташовує обладнання, яке використовується для ударів по Україні, на дахах п’ятиповерхових будинків, що розташовані у прикордонних населених пунктах Білорусі.

– Фактично на дахах звичайних 5-поверхівок розташовані антени й інше обладнання, яке допомагає наводити Шахеди на обʼєкти в наших західних регіонах. Це абсолютна зневага до людських життів, і важливо, щоб у Мінську перестали із цим гратися. Поінформуємо партнерів та будемо готувати спільні відповіді, – наголосив він.

Президент провів засідання Ставки

Глава держави розповів про засідання Ставки, на якому обговорювалися питання протидії російським ударам Шахедів, українська Лінія дронів та дипстрайки.

– Ми детально обговорили питання фінансування виробництва перехоплювачів і структуру постачання у війська, – розповів Зеленський.

За його словами, є критика з підрозділів щодо розподілу дронів. Президент доручив модернізувати систему розподілу БпЛА, щоб більше підрозділів могли бути забезпечені необхідною кількістю дронів.

Зеленський також доручив Генштабу ЗСУ та Міноборони на наступне засідання Ставки пропрацювати зміни до стратегії захисту неба і дати інформацію щодо додаткових кроків, які б дали більше можливостей для захисту інфраструктури та фронтових позицій.

