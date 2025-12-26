Благодаря Беларуси российские Шахеды обходят рубежи перехватчиков — Зеленский
- Рубежи перехватчиков российские Шахеды обходят благодаря Беларуси.
- Зеленский заявил, что это "серьезный вопрос", и все задачи относительно противодействия этому уже поставлены.
- По его словам, "на следующую Ставку будет ответ".
Российские шахеды обходят рубежи перехватчиков благодаря Беларуси, заявил президент Владимир Зеленский.
Заседание Ставки Верховного главнокомандующего, которое провел президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, было полностью посвящено дронам, линиям защиты и ответам нашей страны на удары РФ.
– Так же мы говорили и о Ковеле. Есть проблема, что они (Шахеды, – Ред.) видят наши рубежи перехватчиков, которыми мы неплохо работаем и хотят их обходить. Обходят они их благодаря, кстати, и Беларуси, и белорусской земле, – сказал Зеленский журналистам.
Президент отметил, что это “серьезный вопрос”, и он поставил все задачи. По его словам, “на следующую Ставку будет ответ”.
Напомним, что ранее эксперт по системам радиоэлектроники и связи Сергей Флеш Бескрестнов сообщал о новой российской тактике Шахедов, посредством которой страна-агрессор пытается остановить логистику Украины с Польшей.
Он отмечал, что, несмотря на то, что дроны запускаются с территории РФ, пункты управления находятся непосредственно в Республике Беларусь.