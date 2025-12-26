Уряд запровадив довгострокові контракти для виробництва у рамках програми Зброя Перемоги на виконання доручення Ставки верховного головнокомандувача.

Про це заявив міністр оборони України Денис Шмигаль 26 грудня.

Довгострокові контракти для оборонних закупівель

За словами Шмигаля, Україна робить систему оборонних закупівель стабільною, прогнозованою і зручною для наших виробників зброї.

Зараз дивляться

Міністр оборони розповів, що тепер контракти на військову техніку з переліку програми Зброя Перемоги планують укладати на весь термін виробничого циклу, зокрема, розроблення, виробництво та ремонт.

Як стверджує Шмигаль, триває формування обсягів закупівель на середньостроковий період. За його словами, відбудеться прив’язування умов попередньої оплати до етапів виконання робіт для їхнього ритмічного фінансування.

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко пояснила, потреби формуватимуться не лише на поточний рік, а й на два наступні бюджетні періоди.

На її думку, це надасть війську прогнозованість, а українським оборонним підприємствам – можливість планувати виробництво, інвестиції та розширення потужностей.

– Створюємо умови для запуску нових виробництв і розвитку наявних потужностей оборонно-промислового комплексу, – наголосила Свириденко.

Програма Зброя Перемоги: що передбачає

У Міністерстві оборони нагадали, що Кабінет міністрів запустив програму Зброя Перемоги наприкінці 2024 року, сформувавши чіткі критерії для виробників, які отримують від держави гарантовані довгострокові контракти на три, п’ять або 10 років.

Серед вимог: локалізація на понад 50% від питомої вартості всіх компонентів, кодифікація зразків озброєння, довгострокова потреба армії у цій зброї, серійне виробництво українськими підприємствами.

Як зазначили у Міністерстві оборони, реалізація довгострокових контрактів прискорить та масштабує виробництво, забезпечить безперервне постачання озброєння і техніки до підрозділів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.