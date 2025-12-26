Станом на ранок 26 грудня ситуація з електропостачанням в Україні поступово покращується, попри щоденні атаки РФ по об’єктах енергетичної інфраструктури.

Про це заявив глава Укренерго Віталій Зайченко в ефірі телемарафону Єдині новини.

Ситуація в енергосистемі України після Різдва

Зайченко зазначив, що російські війська не припиняють ударів по енергетичних об’єктах, використовуючи дрони, артилерію та інші засоби ураження.

Зараз дивляться

— Росіяни щодня запускають дрони та завдають ударів по енергетиці. Станом на сьогоднішній ранок ситуація покращується, — наголосив він.

За його словами, ремонтні бригади розпочинають роботи одразу після того, як це дозволяє безпекова ситуація, а результати відновлення споживачі бачать у режимі реального часу.

Очільник Укренерго звернув увагу, що на Різдво графіки відключень були пом’якшені, а в окремих регіонах обмеження електропостачання взагалі не застосовувалися.

Він наголосив, що це стало можливим не через переспрямування електроенергії, а завдяки злагодженій роботі всіх енергетиків.

— Це результат самовідданої роботи ремонтних бригад Укренерго, операторів систем розподілу та фахівців, які відновлюють генерацію, — зазначив Зайченко.

Нагадаємо, що у різдвяну ніч російські війська атакували енергооб’єкти Чернігівської, Сумської, Дніпропетровської, Харківської та Одеської областей, унаслідок чого частина споживачів залишилася без світла.

Аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених об’єктах тривають цілодобово.

Уряд також ухвалив рішення щодо посилення контролю в галузі електроенергетики, завершення конкурсу на будівництво нових генерувальних потужностей та перегляду переліку об’єктів критичної інфраструктури на період воєнного стану.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.