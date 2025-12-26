Российские оккупационные подразделения пытаются расширить зону боевых действий в районе населенного пункта Сотницкий Козачок Харьковской области, однако во время этих попыток враг несет значительные потери.

Об этом в эфире национального телемарафона Єдині новини заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Ситуация у Сотницкого Козачка: что известно

По словам Демченко, населенный пункт Сотницкий Казачок расположен непосредственно у линии государственной границы, и российские войска уже длительное время пытаются зайти на этот участок украинской территории.

В последние дни активность противника возросла — враг пытался действовать как малочисленными, так и более многочисленными пехотными группами, в частности с попытками накопления сил в районе населенного пункта.

Украинские Силы обороны на этом направлении применяют артиллерию различного калибра и беспилотные летательные аппараты, не позволяя противнику расширить зону боев.

В результате таких действий российские подразделения несут большие потери.

Как ранее заявлял начальник управления коммуникаций Огруппирования объединенных сил Виктор Трегубов, в Харьковской области Силы обороны Украины также удерживают инициативу на Купянском направлении.

В самом Купянске продолжается активная зачистка городских районов после неудачной попытки российских подразделений закрепиться в северной части города.

Вражеские силы оказались фактически в изоляции и не имеют стабильных путей снабжения, что существенно ограничивает их возможности для дальнейших наступательных действий.

