Російські окупаційні підрозділи намагаються розширити зону бойових дій у районі населеного пункту Сотницький Козачок Харківської області, однак під час цих спроб ворог зазнає значних втрат.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Ситуація біля Сотницького Козачка: що відомо

За словами Демченка, село Сотницький Козачок розташоване безпосередньо біля лінії державного кордону, і російські війська вже тривалий час намагаються зайти на цю ділянку української території.

Зараз дивляться

Останніми днями активність противника зросла — ворог намагався діяти як малочисельними, так і більш чисельними піхотними групами, зокрема із спробами накопичення сил у районі населеного пункту.

Українські Сили оборони на цьому напрямку застосовують артилерію різного калібру та безпілотні літальні апарати, не дозволяючи противнику розширити зону боїв.

У результаті таких дій російські підрозділи зазнають великих втрат.

Як раніше заявляв начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов, на Харківщині Сили оборони України також утримують ініціативу на Куп’янському напрямку.

У самому Куп’янську триває активна зачистка міських районів після невдалої спроби російських підрозділів закріпитися в північній частині міста.

Ворожі сили опинилися фактично в ізоляції та не мають стабільних шляхів постачання, що суттєво обмежує їхні можливості для подальших наступальних дій.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.