В Купянске Силы обороны Украины проводят активную зачистку городских районов после неудачной попытки российских подразделений закрепиться в северной части города.

Вражеские силы оказались фактически в изоляции и не имеют стабильных путей снабжения.

Об этом в эфире телемарафона Единые новости заявил начальник управления коммуникаций Огруппирования объединенных сил Виктор Трегубов.

Трегубов о ситуации в Купянске

По его словам, в городе находится около 50 российских военных.

Часть из них уже сдается в плен, в частности зафиксированы случаи капитуляции иностранных наемников, воевавших на стороне РФ.

Наземная логистика противника полностью нарушена.

Единственным способом снабжения для российских подразделений остается воздушный путь, который не способен обеспечить длительную оборону.

— Оборона города теми подразделениями РФ, которые пытались закрепиться в северных районах Купянска, потерпела неудачу. Освободить их или деблокировать невозможно, — отметил Трегубов.

Он подчеркнул, что украинские военные последовательно выбивают врага с позиций, а попытки РФ изменить ситуацию не приносят результатов.

Ранее Виктор Трегубов сообщал, что российские силы, заявляющие о якобы захвате Купянска, состоят из отдельных разрозненных групп численностью менее 200 человек.

По его словам, такие информационные вбросы РФ уже фиксировались ранее, в частности в ноябре, когда оккупанты пытались создать иллюзию контроля над городом.

По состоянию на 19 декабря, по данным Центра противодействия дезинформации при СНБО, Силы обороны Украины контролируют более 90% территории Купянска и продолжают уничтожать остатки вражеских подразделений.

