ВСУ зачищают Купянск: российские войска отрезаны от логистики и сдаются в плен
В Купянске Силы обороны Украины проводят активную зачистку городских районов после неудачной попытки российских подразделений закрепиться в северной части города.
Вражеские силы оказались фактически в изоляции и не имеют стабильных путей снабжения.
Об этом в эфире телемарафона Единые новости заявил начальник управления коммуникаций Огруппирования объединенных сил Виктор Трегубов.
Трегубов о ситуации в Купянске
По его словам, в городе находится около 50 российских военных.
Часть из них уже сдается в плен, в частности зафиксированы случаи капитуляции иностранных наемников, воевавших на стороне РФ.
Наземная логистика противника полностью нарушена.
Единственным способом снабжения для российских подразделений остается воздушный путь, который не способен обеспечить длительную оборону.
— Оборона города теми подразделениями РФ, которые пытались закрепиться в северных районах Купянска, потерпела неудачу. Освободить их или деблокировать невозможно, — отметил Трегубов.
Он подчеркнул, что украинские военные последовательно выбивают врага с позиций, а попытки РФ изменить ситуацию не приносят результатов.
Ранее Виктор Трегубов сообщал, что российские силы, заявляющие о якобы захвате Купянска, состоят из отдельных разрозненных групп численностью менее 200 человек.
По его словам, такие информационные вбросы РФ уже фиксировались ранее, в частности в ноябре, когда оккупанты пытались создать иллюзию контроля над городом.
По состоянию на 19 декабря, по данным Центра противодействия дезинформации при СНБО, Силы обороны Украины контролируют более 90% территории Купянска и продолжают уничтожать остатки вражеских подразделений.