Президент Владимир Зеленский готов к проведению референдума по мирному плану, предлагаемому президентом США Дональдом Трампом, при условии прекращения российского огня на как минимум 60 дней.

Об этом пишет Axios.

Референдум по территориальному вопросу

Зеленский заявил, что надеется согласовать с президентом США Дональдом Трампом основные принципы завершения войны во время их встречи в воскресенье.

Сейчас смотрят

Хотя Зеленский подчеркнул, что достигнут значительный прогресс, план Трампа все еще предусматривает болезненные территориальные уступки Украины на востоке.

Зеленский надеется улучшить эти условия. Он отметил, что ему придется обратиться за одобрением к украинскому народу, если не удастся выйти на “сильную” позицию по территориям.

Американская сторона рассматривает готовность Зеленского провести референдум и то, что он больше не исключает территориальных уступок, как большой шаг вперед.

Однако, как подчеркнул Зеленский во время телефонного интервью Axios, проведение такого референдума будет иметь серьезные политические, логистические и безопасные последствия.

Именно поэтому, по его мнению, 60-дневное прекращение огня для организации и проведения голосования является необходимым “минимумом”.

Высокопоставленный американский чиновник сообщил Axios, что россияне понимают необходимость прекращения огня в случае объявления Зеленским референдума, но настаивают на более коротком графике.

Зеленский также сказал, что ему пока непонятно, готова ли Россия вообще согласиться на план Трампа.

— У меня есть определенные разведданные… но сейчас я на том этапе, когда хочу верить только словам лидеров, — отметил он.

Двусторонние соглашения между США и Украиной

Зеленский сообщил, что большинство аспектов двусторонних соглашений между США и Украиной уже согласованы и закреплены в пяти документах, хотя может быть добавлен и шестой.

Говоря о ключевом вопросе гарантий безопасности, Зеленский сказал:

— Я думаю, мы готовы с этими документами, хотя остаются некоторые технические моменты для дальнейшего обсуждения.

Одним из таких вопросов является длительность соглашения. США предложили соглашение сроком на 15 лет с возможностью продления.

— Я считаю, что нам нужно больше, чем 15 лет, — сказал Зеленский, добавив, что будет считать “большим успехом”, если Трамп согласится с этим во время их встречи.

По словам Зеленского, и США, и Украина вынесут гарантии безопасности на ратификацию своим законодательным органам.

Он высоко оценил работу посланников Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, а также собственной команды во главе с советником по национальной безопасности Рустемом Умеровым.

Зеленский отметил, что хотел бы договориться о лучшей позиции по территориям. Но если план потребует “очень сложного” решения по этому вопросу, он считает, что лучшим путем будет вынесение всего 20-пунктного плана на референдум.

Зеленский сравнил такое голосование с референдумом по Brexit в Великобритании, где велась интенсивная кампания с обеих сторон вокруг чрезвычайно сложного вопроса, но отметил, что в Украине это происходило бы в значительно более сжатые сроки и в условиях войны.

Он предположил, что, возможно, сам Трамп должен был бы приехать, чтобы убедить украинцев в преимуществах соглашения.

Прекращение огня на время референдума

В то же время Зеленский предупредил — если такая кампания будет проходить на фоне продолжающихся российских атак, она закончится плохо.

Несмотря на все разговоры о гарантиях безопасности и экономических выгодах, “люди будут видеть ракеты”.

Президент Украины неоднократно подчеркивал необходимость прекращения огня, которое бы реально соблюдалось. Оно должно продолжаться как минимум два месяца.

Если из-за рисков относительно безопасности люди не придут голосовать, результат может выглядеть нелегитимным, сказал Зеленский.

— Лучше не проводить референдум, чем проводить референдум, на который люди не имеют возможности прийти и проголосовать, — подчеркнул он.

По словам украинского чиновника, Зеленский, Трамп и группа европейских лидеров, вероятно, проведут в субботу телефонную конференцию, чтобы согласовать позиции по переговорам.

Зеленский отметил, что надеется также “соединиться с европейцами” во время встречи с Трампом в воскресенье.

По словам президента Украины, цель воскресной встречи с Трампом — использовать весь прогресс, достигнутый их командами, чтобы определить рамки завершения войны, в том числе график.

— Я думаю, что сейчас мы на следующем уровне, и именно поэтому нам нужно вести переговоры между президентами. Мы хотим завершить это как можно быстрее. Именно поэтому я рассчитываю на эту встречу, — сказал он.

Зеленский также подчеркнул стойкость украинского народа, который празднует Рождество в условиях войны.

— Люди на фронте защищают страну и одновременно находят время, чтобы отпраздновать Рождество.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.