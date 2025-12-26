Президент Володимир Зеленський готовий до проведення референдуму щодо мирного плану, пропонованого президентом США Дональдом Трампом за умови припинення російського вогню на щонайменше 60 днів.

Про це пише Axios.

Референдум щодо територіального питання

Зеленський заявив, що сподівається узгодити з президентом США Дональдом Трампом основні принципи завершення війни під час їхньої зустрічі в неділю.

Хоча Зеленський наголосив, що досягнуто значного прогресу, план Трампа все ще передбачає болісні територіальні поступки України на сході.

Президент України сподівається поліпшити ці умови. Він зазначив, що йому доведеться звернутися по схвалення до українського народу, якщо не вдасться вийти на “сильну” позицію щодо територій.

Американська сторона розглядає готовність Зеленського провести референдум і те, що він більше не виключає територіальних поступок, як великий крок уперед.

Однак, як наголосив Зеленський під час телефонного інтерв’ю Axios, проведення такого референдуму матиме серйозні політичні, логістичні та безпекові наслідки.

Саме тому, на його думку, 60-денне припинення вогню для організації та проведення голосування є необхідним “мінімумом”.

Високопоставлений американський чиновник повідомив Axios, що росіяни розуміють необхідність припинення вогню у разі оголошення Зеленським референдуму, але наполягають на коротшому графіку.

Зеленський також сказав, що йому поки що не зрозуміло, чи готова Росія взагалі погодитися на план Трампа.

– У мене є певні розвідані… але зараз я на тому етапі, коли хочу вірити лише словам лідерів, – зазначив він.

Двосторонні угоди між США та Україною

Зеленський повідомив, що більшість аспектів двосторонніх угод між США та Україною вже узгоджені й закріплені у п’яти документах, хоча може бути додано й шостий.

Говорячи про ключове питання гарантій безпеки, він сказав:

– Я думаю, ми готові з цими документами, хоча залишаються деякі технічні моменти для подальшого обговорення.

Одним із таких питань є тривалість угоди. США запропонували угоду строком на 15 років із можливістю продовження.

– Я вважаю, що нам потрібно більше ніж 15 років, – сказав Зеленський, додавши, що вважатиме “великим успіхом”, якщо Трамп погодиться з цим під час їхньої зустрічі.

За словами Зеленського, і США, і Україна винесуть гарантії безпеки на ратифікацію своїм законодавчим органам.

Він високо оцінив роботу посланців Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, а також власної команди на чолі з радником із національної безпеки Рустемом Умєровим.

Президент України зазначив, що хотів би домовитися про кращу позицію щодо територій. Але якщо план вимагатиме “дуже складного” рішення з цього питання, він вважає, що найкращим шляхом буде винесення всього 20-пунктного плану на референдум.

Він порівняв таке голосування з референдумом щодо Brexit у Великій Британії, де велася інтенсивна кампанія з обох боків навколо надзвичайно складного питання, але зауважив, що в Україні це відбувалося б у значно стисліші строки та в умовах війни.

Зеленський припустив, що, можливо, сам Трамп мав би приїхати, щоб переконати українців у перевагах угоди.

Припинення вогню на час референдуму

Водночас Зеленський застеріг, що якщо така кампанія відбуватиметься на тлі триваючих російських атак, вона завершиться погано.

Попри всі розмови про гарантії безпеки та економічні вигоди, “люди бачитимуть ракети”.

Президент України неодноразово наголошував на потребі припинення вогню, яке реально дотримується, і має тривати щонайменше два місяці.

Якщо через безпекові ризики люди не прийдуть голосувати, результат може виглядати нелегітимним, сказав Зеленський.

– Краще не проводити референдум, ніж проводити референдум, на який люди не мають можливості прийти й проголосувати, – наголосив він.

За словами українського чиновника, Зеленський, Трамп і група європейських лідерів, імовірно, проведуть у суботу телефонну конференцію, щоб узгодити позиції щодо переговорів.

Зеленський зазначив, що сподівається також “з’єднатися з європейцями” під час зустрічі з Трампом у неділю.

За словами Зеленського, мета недільної зустрічі з Трампом – використати весь прогрес, досягнутий їхніми командами, щоб визначити рамки завершення війни, зокрема графік.

– Я думаю, що зараз ми на наступному рівні, і саме тому нам потрібно вести переговори між президентами. Ми хочемо завершити це якомога швидше. Саме тому я розраховую на цю зустріч, – сказав він.

Зеленський також наголосив на стійкості українського народу, який святкує Різдво в умовах війни.

– Люди на фронті захищають країну і водночас знаходять час, щоб відсвяткувати Різдво.

