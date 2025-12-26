В вопросе гарантий безопасности Соединенные Штаты Америки предложили Украине соглашение на 15 лет с возможностью продления.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Axios.

США предложили гарантии безопасности на 15 лет

По словам Зеленского, большинство аспектов двусторонних соглашений с США уже согласовано. Договоренности оформлены в виде пяти документов, хотя, возможно, будет добавлен и шестой.

Сейчас смотрят

Комментируя решающий вопрос гарантий безопасности, президент выразил мнение, что стороны “готовы с этими документами”, хотя есть некоторые “технические вещи” для дальнейшего обсуждения.

Одним из таких аспектов является срок действия соглашения. США предложили 15-летний пакт с возможностью продления.

— Я думаю, что нам нужно больше 15 лет, — подчеркнул Зеленский, добавив, что будет считать “большим успехом”, если президент США Дональд Трамп согласится с этим во время их встречи в воскресенье, 28 декабря.

Президент уточнил, что и США, и Украина вынесут гарантии безопасности на ратификацию в законодательные органы.

Как известно, в воскресенье, 28 декабря, Владимир Зеленский встретится с Дональдом Трампом в США. Украинский лидер намерен обсудить гарантии безопасности, вопросы территорий и Запорожской АЭС.

Ожидается, что европейские партнеры присоединятся к переговорам онлайн.

По словам Зеленского, мирное соглашение из 20 пунктов сейчас готово примерно на 90%. Кроме того, наработано несколько документов по гарантиям безопасности.

Ранее Зеленский заявлял, что Киев и Вашингтон обсуждают временные рамки для гарантий безопасности и рассматривают возможность их продления.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.