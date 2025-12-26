У питання гарантій безпеки Сполучені Штати Америки запропонували Україні угоду на 15 років із можливістю продовження.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю виданню Axios.

США запропонували гарантії безпеки на 15 років

За словами Зеленського, більшість аспектів двосторонніх угод зі США вже погоджено. Домовленості оформлено у вигляді п’яти документів, хоча, можливо, буде додано й шостий.

Коментуючи вирішальне питання гарантій безпеки, президент висловив думку, що сторони “готові з цими документами”, хоча є деякі “технічні речі” для подальшого обговорення.

Одним із таких аспектів є термін дії угоди. США запропонували 15-річний пакт із можливістю продовження.

– Я думаю, що нам потрібно більше, ніж 15 років, – наголосив Зеленський, додавши, що вважатиме “великим успіхом”, якщо президент США Дональд Трамп погодиться із цим під час їхньої зустрічі у неділю, 28 грудня.

Президент уточнив, що і США, і Україна винесуть гарантії безпеки на ратифікацію до законодавчих органів.

Як відомо, цієї неділі, 28 грудня, Володимир Зеленський зустрінеться із Дональдом Трампом у США. Український лідер планує обговорити гарантії безпеки, питання територій та Запорізької АЕС.

Очікується, що європейські партнери під’єднаються до переговорів онлайн.

За словами Зеленського, мирна угода із 20 пунктів зараз готова приблизно на 90%. Крім того, напрацьовано декілька документів щодо гарантій безпеки.

Раніше Зеленський заявляв, що Київ та Вашингтон обговорюють часові рамки для гарантій безпеки і розглядають можливість їх продовження.

Джерело : Axios

