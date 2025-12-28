Переговори щодо завершення війни в Україні вийшли на фінальну стадію, заявив президент США Дональд Трамп.

Трамп про переговори щодо завершення війни в Україні

Трамп заявив журналістам під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським у Мар-а-Лаго (штат Флорида) 28 грудня, що закінчення війни має бути максимально швидким, щоб уникнути загибелі мільйонів людей.

За словами глави Штатів, і Україна, і РФ прагнуть припинення бойових дій та зазначив, що російсько-українську війну потрібно закінчувати “дуже швидко, інакше це триватиме дуже довго”.

– Все буде дуже швидко. Я думаю, що ми вже на фінальній стадії переговорів. Інакше це буде тривати дуже довго і будуть вбиті мільйони людей. Ніхто цього не хоче. Найбільше, що ми можемо зробити — діяти дуже швидко. Я справді так вважаю, — сказав Трамп.

Водночас президент США заявив, що не має дедлайнів щодо угоди про мир в Україні.

– У мене немає дедлайнів. Мій єдиний дедлайн — це припинити війну, – сказав він.

Крім того, він відзначив роботу своєї команди, зокрема спецпредставника США Стівена Віткоффа, Джареда Кушнера та держсекретаря Сполучених Штатів Марко Рубіо. Трамп наголосив, що результати їхніх зусиль цінують обидві сторони конфлікту.

– Україна це цінує, і Росія це цінує. Вони обидві хочуть, щоб це закінчилося. І ми це закінчимо. Побачимося, думаю, в кінці я поговорю з Європейським Союзом, — підсумував американський лідер.

До того ж, Трамп високо оцінив зусилля президента України в мирному процесі.

– Цей джентльмен… дуже наполегливо працював, він дуже хоробрий, і його народ дуже хоробрий, але вони пройшли через те, через що дуже рідко проходила якась нація, – зазначив глава Білого дому.

Він повідомив, що після зустрічі з Зеленським планує знову зв’язатися з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

– Я також зателефоную президенту Путіну після зустрічі, і ми продовжимо переговори – вони доволі складні, але не настільки складні, – сказав Трамп.

У свою чергу Зеленський підтвердив високу готовність спільних документів.

– Вони (команди, — Ред.) дуже добре працюють над різними документами. Я сподіваюся, що всі ці документи можуть принести мир якомога швидше, — сказав Зеленський.

Також президент України, коментуючи стратегії та готовності документа, зазначив, що команда обговорила послідовність кроків для реалізації плану, і близько 90% роботи вже виконано обома командами, які, за його словами, зробили відмінну роботу.

Крім того, Трамп зазначив, що питання гарантій безпеки ще перебуває на стадії формування. За словами президента США, поки що невідомо, що буде написано в угоді про безпеку, “але вона буде – це буде сильна угода”.

Трамп також підкреслив активну роль європейських країн у мирному процесі.

