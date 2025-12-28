Степногорск Запорожской области остается под контролем Сил обороны Украины. Заявления российской пропаганды о якобы захвате этого населенного пункта не соответствуют действительности.

Об этом заявил спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин в эфире информационного телемарафона Єдині новини.

Ситуация в Степногорске 28 декабря

— Ореховское направление — есть два опасных участка. Первый — это Приморское, Плавни, Каменское и Степногорск. Враг сообщал, что захватил поселок Степногорск, взял его под свой контроль. И это не соответствует действительности, — заявил Волошин.

По его словам, российские штурмовые группы действительно пытаются проникнуть по логистическому пути — главной дороге, ведущей в Степногорск. Украинские войска уничтожают оккупантов и проводят зачистки в кварталах этого поселка, утверждает он.

В то же время Степногорск остается под контролем украинских защитников, подчеркнул спикер Сил обороны Юга.

Другое направление — на Орехов, рассказал Волошин. Там расположены Малые Щербаки и с восточного направления Малая Токмачка — это довольно немаленький населенный пункт, где враг тоже пытается проводить инфильтрационные действия.

— Там мы его уничтожаем. Кстати, мы ежедневно проводим около десятка, а то и больше, поисково-ударных действий для выявления и уничтожения вражеских групп, которые пытаются инфильтрироваться, проникнуть вглубь нашей обороны, — сказал Волошин.

Особенность боевых действий заключается в том, что у врага нет четкой выраженной линии соприкосновения, линии фронта, траншей. Как объяснил спикер Сил обороны Юга, сейчас там есть полоса, где работают те или иные подразделения в обороне.

— Через нее пытаются проникнуть вражеские группы. Мы также пытаемся заходить в тыл, уничтожать и предотвращать попытки, перерезать их логистику, уничтожать группы беспилотников. Сейчас такая война, — резюмировал Владислав Волошин.

