Степногірськ Запорізької області залишається під контролем Сил оборони України. Заяви російської пропаганди про нібито захоплення цього населеного пункту не відповідають дійсності.

Про це заявив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини.

Ситуація у Степногірську 28 грудня

– Оріхівський напрямок – є дві небезпечні ділянки. Перша – це Приморське, Плавні, Кам’янське і Степногірськ. Ворог повідомляв, що захопив селище Степногірськ, взяв його під свій контроль. І це не є правдою, – заявив Волошин.

За його словами, російські штурмові групи дійсно намагаються інфільтруватися з логістичного шляху – головною дорогою, яка веде до Степногірська. Українські війська знищують окупантів та проводять зачистки у кварталах цього селища, стверджує він.

Зараз дивляться

Водночас Степногірськ залишається під контролем українських захисників, наголосив речник Сил оборони Півдня.

Інший напрямок – на Оріхів, розповів Волошин. Там розташовані Малі Щербаки та зі східного напрямку Мала Токмачка – це доволі немаленький населений пункт, де ворог теж намагається проводити інфільтраційні дії.

– Там ми його знищуємо. До речі, ми щодня проводимо близько десятка, а то й більше, пошуково-ударних дій для виявлення і знищення ворожих груп, які намагаються інфільтруватися, проникнути вглиб нашої оборони, – сказав Волошин.

Особливість бойових дій полягає у тому, що ворог не має чіткої вираженої лінії зіткнення, лінії фронту, траншей. Як пояснив речник Сил оборони Півдня, наразі там смуга, де працюють ті чи інші підрозділи в обороні.

– Крізь неї намагаються інфільтруватися ворожі групи. Ми також намагаємося заходити у тил, знищувати та запобігати спробам, різати їхню логістику, знищувати групи безпілотників. Зараз така війна, – резюмував Владислав Волошин.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.