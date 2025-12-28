Встреча Зеленского с Трампом, риторика Путина и давление на фронте: события недели

Подготовка к встрече президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом проходит на фоне активных дипломатических консультаций и жесткой риторики Кремля.

После переговоров со спецпредставителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером украинский президент заявил о наличии идей для длительного мира, анонсировав возможность весомых решений еще до Нового года.

Параллельно с дипломатическими усилиями на фронте продолжаются ожесточенные бои, которые Россия сопровождает массированными дезинформационными кампаниями. Оккупанты пытаются создать иллюзию успеха для западного инфопространства, распространяя фейки о захвате Купянска, Гуляйполя и Мирнограда.

Факты ICTV вместе с экспертами проанализировали главные события, которые произошли в течение недели.

Мирные переговоры: встреча Зеленского с Трампом

25 декабря президент Владимир Зеленский вместе с украинской переговорной группой провел почти часовые переговоры со спецпредставителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. После разговора глава государства заявил, что есть хорошие идеи для длительного мира.

В тот же день российский диктатор Владимир Путин сделал ряд антиукраинских заявлений на заседании Госдумы, комментируя переговорный процесс по так называемому мирному плану.

Глава Кремля заявил, что Россия требует передачи ей всей территории Донбасса, которую оккупанты не смогли захватить во время военных действий. Кроме того, от Путина прозвучала фраза о том, что “не обсуждается вопрос о принадлежности Краматорско-Константиновско-Славянского узла”.

26 декабря Владимир Зеленский анонсировал встречу с президентом США Дональдом Трампом, отметив, что “многое может решиться до Нового года”.

Не нужно забывать о том, что Трамп несколько раз заявлял, что он лично будет встречаться как с Зеленским, так и с Путиным, только тогда, если будут предметные решения или реальные документы, которые можно обсуждать и внедрять в жизнь, заявил Фактам ICTV руководитель политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития, политолог Игорь Рейтерович.

— Пока сложно сказать, в чем будет заключаться предмет разговора. Зеленский поедет согласовывать, возможно, конкретные положения 20-пунктного проекта и пытаться найти общий язык по тем или иным пунктам. Скорее всего, будет согласование определенных вещей, прежде всего с американцами, но без каких-либо дальнейших шагов, которые будут касаться внедрения или реализации этого мирного плана, — предположил эксперт.

Очевидно, что Путин и россияне не слишком разделяют оптимизм по поводу этого мирного плана, считает Рейтерович. По его мнению, скорее всего, они будут требовать внесения определенных изменений.

— Не исключено, что Зеленский с Трампом будет обсуждать эти компромиссы, назовем их так условно. И на основе этих компромиссов станет понятно, будут ли дальше переговоры двигаться, — отметил он.

Пока Путин является именно тем человеком, который максимально блокирует реализацию мирного плана и не дает возможности серьезно говорить о завершении войны, утверждает Рейтерович. Возможно, предположил он, у Зеленского будет возможность объяснить Трампу в очередной раз и четко продемонстрировать, кто именно не хочет завершения войны и почему так происходит.

Как отметил политолог, Трамп вряд ли бы встречался с президентом Украины, если бы не видел какой-то конкретики или определенного прорыва. Поэтому небольшой повод для оптимизма может быть, убежден он. Но пока очень сложно сказать, о чем конкретно будет идти речь, сказал эксперт, потому что переговоры очень таинственны, а общество видит только верхушку.

Зеленский сообщил, что Украина не будет отказываться от курса на НАТО. Комментируя вопрос о том, как на это будут реагировать в РФ и будут ли пытаться вернуть этот пункт в мирный план, политолог ответил утвердительно.

— Пожалуй, они будут пытаться это делать. Но надо понимать, что вопрос в формулировках. Они могут быть разные. Если правильно эти формулировки подать, то можно найти компромиссный для нас вариант, — сказал он.

Возможно, эти вопросы Зеленский тоже будет обсуждать с Трампом. Если речь идет о формальном отказе от НАТО, отметил политолог, тогда украинцы имеют полное право на конкретные гарантии безопасности от США, согласованные Конгрессом. Вероятно, это будет предметом разговора, предположил Рейтерович.

— Ранее называли только два вопроса с наибольшими разногласиями — это территории и гарантии. По меньшей мере, вопрос с гарантиями Зеленский может единолично решить с Трампом. Это нормально, учитывая, что они президенты и отвечают за это направление, — подчеркнул он.

Возможно, обсудят еще вопрос территорий, сказал Рейтерович, как найти вариант, который может теоретически устроить Россию, потому что, к сожалению, прямой контакт у Трампа с Путиным сохраняется. Не исключено, что они активно общаются и сейчас.

Какая будет роль Европы в мирных переговорах

По мнению политолога Игоря Рейтерович, Европейский Союз не возьмет на себя сильную роль в давлении на Россию. По его словам, ЕС помогает Украине деньгами и военно-технической поддержкой — это чрезвычайно ценно.

Но сейчас Украина вряд ли получит от европейцев что-то большее, потому что они смотрят на США, утверждает эксперт. А Соединенные Штаты поймут это тогда, когда Путин в очередной раз выдвинет абсолютно неприемлемые условия, в частности, для Европы, предположил он.

Только после этого президенту США придется вспомнить о своих обещаниях и начать реальное давление на РФ. У Трампа есть такие возможности, по мнению Рейтеровича, но главное, чтобы он их реализовал.

Вопрос заключается не в том, чтобы Европа просто имела свой план, заявил в комментарии Факты ICTV политический аналитик Олег Пономар. Вопрос в том, чтобы иметь:

план, который имеет шансы быть принятым Россией;

рычаги, которые подтолкнут Россию к принятию плана.

Кстати, по мнению Пономаря, это касается возможного вопроса о том, почему Украина не требует сокращения армии России. По его мнению, такое требование просто нереально продвинуть, потому что это что-то фантастическое. И США под этим также не подпишутся, убежден эксперт, поскольку это утопия, которая не приближает окончание войны.

— Задача Европы — не дать России победить Украину, поскольку это нарушит баланс безопасности на европейском континенте. Но у Европы нет достаточно ресурсов и рычагов, чтобы играть самостоятельную роль — без США, — считает Пономар.

Поэтому тактика Европы — по возможности интегрировать свои требования в план Трампа и помогать президенту США добиться принятия плана Путиным, предположил политолог.

Что касается США, то у них как у единственного экономического и военного государства есть ресурсы и рычаги (оружие и санкции), чтобы менять расклад в ходе войны, убежден эксперт.

По его мнению, ожидаемо, что Россия отклонила план Трампа из 20 пунктов, назвав его слишком проукраинским. Поэтому президенту США придется продолжить продажу оружия Украине и передачу разведданных параллельно с дипломатическим процессом, предположил он.

В то же время Украина продолжит с помощью Запада дальнобойные удары по территории России, считает эксперт.

Продолжение давления РФ на фронте во время переговоров

Очень показательна история провала России с захватом Купянска. Даже президент США Дональд Трамп увидел, что Россия не побеждает и не способна захватить всю Украину, как ранее утверждал глава Белого дома, заявил политолог Олег Пономар.

— Поэтому в ближайшие месяцы будет продолжаться дипломатический процесс параллельно с активными боевыми действиями на фронте и с обоюдной войной логистики, — убежден он.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко рассказал, что россияне пытаются придумать очередные успехи на фронте вслед за ложью о Купянске. Теперь лгут о Гуляйполе и Мирнограде, подчеркнул он.

— На самом деле бои за Гуляйполе и Мирноград до сих пор продолжаются, никакого контроля у россиян там нет, они не закрепились и уничтожение их штурмовых групп продолжается в тяжелых боях. Также россияне зачищаются в Купянске на окраинах, — утверждает Коваленко.

По его мнению, ложь россиян ориентирована исключительно на западное инфопространство, но не имеет ничего общего с реальными событиями на фронте, как и в случае с Купянском, подчеркнул руководитель ЦПД.

По данным Генерального штаба, на Покровском направлении украинские защитники останавливали штурмовые действия армии России в районах Червоного Лимана, Мирнограда, Покровска, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Дачного, Филии и в сторону населенных пунктов Новое Шахово, Дорожное, Родинское, Гришино.