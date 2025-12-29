Президент Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с главой РФ Владимиром Путиным в любом формате при условии, что слова и действия кремлевского диктатора будут согласованы.

Зеленский о вероятности встречи с Путиным

Президент Украины во время общения с журналистами заявил, что готов к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в любом формате.

— Скажу откровенно, выглядит немного странно. И я это сказал президенту США: с одной стороны, он (Путин, – Ред.) говорит президенту США, что хочет закончить войну и что это его желание. А с другой – рассказывает открыто в медиа, все его месседжи, что он готов и хочет продолжать войну. Бьет по нам ракетами, открыто говорит об этом, радуется результатам уничтожения гражданской инфраструктуры, дает приказы своим генералам куда идти, что захватывать и тому подобное, — сказал президент Украины.

Эти действия, как отметил глава государства, не совпадают с мирной лексикой, которую кремлевский диктатор использует в диалоге с Трампом.

– Но еще раз – как встречаться, в каком формате договариваться, нам все равно. Мы готовы. Важно, чтобы действия и слова лидера России совпадали, — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины сообщил, что в ближайшие дни будут проведены встречи с европейскими и американскими советниками, после чего состоится обсуждение деталей мирного плана на уровне Коалиции желающих, а затем возможны встречи с представителями РФ.

— Прежде всего, в ближайшие дни мы хотим встречу на уровне советников. Рустем Умеров (секретарь СНБО, — Ред.) уже связался со всеми советниками американскими и европейскими.

Мы хотим такую ​​встречу и, я думаю, сделаем все, чтобы эта встреча, наконец, была в Украине. Далее мы подготовим на уровне советников все документы, и будут встречи на уровне лидеров Европы сначала с Украиной в широком составе – это Коалиция желающих, – сказал он.

Как отметил Зеленский, после Коалиции желающих будут согласованы соответствующие документы на уровне лидеров Европы, и будет проходить подготовка встречи европейских лидеров и президента США Дональда Трампа.

Он отметил, что украинская сторона настроена серьезно, чтобы встречи, о которых сказал президент, прошли в январе.

– И после этого, если все будет идти шаг за шагом, будет встреча в том или ином формате с россиянами. Мы еще раз подчеркиваем это: мы готовы на соответствующие форматы, о которых уже говорили, — добавил Зеленский.

Напомним, что ранее издание Fox News писало, что Владимир Зеленский может впервые за более чем 5 лет поговорить по телефону с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

