Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з главою РФ Володимиром Путіним у будь-якому форматі за умови, що слова й дії кремлівського диктатора будуть узгоджені.

Зеленський про ймовірність зустрітися з Путіним

Президент України під час спілкування з журналістами заявив, що готовий до зустрічі з президентом РФ Володимиром Путінім у будь-якому форматі.

– Скажу відверто, виглядає трішечки дивно. І я це сказав президенту США: з одного боку, він (Путін, – Ред.) каже президенту США, що хоче закінчити війну і що це його бажання. А з іншого – комунікує відкрито в медіа, всі його меседжі, що він готовий і хоче продовжувати війну. Б’є по нас ракетами, відкрито говорить про це, радіє результатам знищення цивільної інфраструктури, дає накази своїм генералам куди йти, що захоплювати тощо, – сказав президент України.

Ці дії, як зазначив глава держави, не збігаються з тією мирною лексикою, яку кремлівський диктатор використовує у діалозі з Трампом.

– Але ще раз – як зустрічатися, в якому форматі домовлятися, нам все одно. Ми готові. Важливо, щоб дії і слова у лідера Росії співпадали, – наголосив Зеленський.

До того ж, Зеленський повідомив, що у найближчі дні будуть проведені зустрічі з європейськими і американськими радниками, після чого відбудуться обговорення деталей мирного плану на рівні Коаліції охочих, а потім можливі зустрічі з представниками РФ.

– Передусім у найближчі дні ми хочемо зустріч на рівні радників. Рустем Умєров (секретар РНБО, – Ред.) уже з’єднався з усіма радниками американськими і європейськими.

Ми хочемо таку зустріч і, я думаю, зробимо все, щоб ця зустріч нарешті була в Україні. Далі ми підготуємо на рівні радників усі документи, і будуть зустрічі на рівні лідерів Європи спочатку з Україною у широкому складі – це Коаліція охочих, – сказав він.

Як наголосив Зеленський, після Коаліції охочих будуть погоджені відповідні документи на рівні лідерів Європи, і відбуватиметься підготовка зустрічі європейських лідерів і президента США Дональда Трампа.

Він зазначив, що українська сторона налаштована серйозно, щоб зустрічі, про які сказав президент, відбулися у січні.

– І після цього, якщо все йтиме крок за кроком, буде зустріч у тому чи іншому форматі з русскіми. Ми ще раз це підкреслюємо: ми готові на відповідні формати, про які вже говорили, – додав Зеленський.

Нагадаємо, що раніше видання Fox News писало, що Володимир Зеленський може вперше за понад 5 років поговорити телефоном з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

