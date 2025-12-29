Президент України Володимир Зеленський може вперше за понад 5 років поговорити телефоном з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Як пише Fox News, посилаючись на джерела, цьому може сприяти зустріч президента США Дональда Трампа і Зеленського в Мар-а-Лаго, яка відбулась 28 грудня.

– Недільні переговори президента Дональда Трампа і Володимира Зеленського можуть прокласти шлях до першої за більш ніж п’ять років телефонної розмови Зеленського з… Володимиром Путіним, – пише видання з посиланням на джерело, яке знайоме з перебігом обговорень.

І хоч зустріч у Флориді було представлено як крок уперед у мирних зусиллях під керівництвом Трампа, джерело зазначило, що забезпечення прямої телефонної розмови Зеленського і Путіна стало б “дипломатичною перемогою” для Дональда Трампа.

Водночас джерело зауважило, що якби Путін поговорив учора, то це було б найбільше досягнення в мирному процесі.

– Якби Путін приєднався у телефонному режимі до розмови у неділю, це стало б найбільшим досягненням у підготовці мирних переговорів і першим реальним кроком у мирному процесі. Це стало б дипломатичною перемогою для президента Трампа, – сказало джерело.

Крім того, він додав, що Трамп, судячи з усього, є найуспішнішим посередником, тому що “Путін і Зеленський сприймають один одного емоційно, а це є викликом”.

До того ж, джерело висловилося про вчорашні переговори, зауваживши, що у центрі обговорень знаходився підтримуваний США мирний план із 20 пунктів, який було розроблено за підсумками кількох тижнів переговорів.

Документ вимагатиме компромісу як з боку Києва, так і з боку Кремля, “щоб залучити Зеленського і, можливо, провести з ним прямі переговори”. Тут знову таки, йдеться, судячи з усього, про прямі переговори з російською стороною або ж самим Путіним.

Нагадаємо, що 28 грудня президент України Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели зустріч у Мар-а-Лаго.

За їх підсумком Дональд Трамп заявив, що наразі переговори знаходяться на фінальній стадії, проте й не виключив, що процес може затягнутися надовго.

