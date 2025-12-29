Количество автомобилей на дорогах Украины постоянно растет. Несмотря на войну и экономическую нестабильность, все больше украинцев стремятся обновить свой автопарк или приобрести новое транспортное средство, особенно электромобиль.

Что известно о новых налогах для владельцев авто в Украине в 2026 году, читайте в нашем материале.

Введут ли новые налоги для владельцев авто

По словам главы парламентского комитета ВРУ Даниила Гетманцева, до конца 2025 года в Украине сохраняется налоговая льгота для электромобилей. При их ввозе в страну и дальнейшей продаже на таможенной территории Украины налог на добавленную стоимость не начисляется.

Но с 1 января 2026 года в Украине меняется порядок налогообложения электромобилей. Он сообщил в своем Telegram-канале, что как ввоз электрокаров на территорию Украины, так и их дальнейшая поставка внутри страны будет осуществляться с начислением налога на добавленную стоимость.

Отмечается, что новые правила будут действовать независимо от того, был ли автомобиль импортирован без уплаты НДС ранее, а также независимо от даты оформления права собственности на транспортное средство.

Даниил Гетманцев подчеркнул, что эти изменения касаются всех импортеров без исключения, как официальных дилеров, так и граждан, которые самостоятельно завозят электромобили в Украину.

В то же время, по его информации, продажа электромобилей дилерами на внутреннем рынке будет происходить с начислением НДС, в том числе в отношении автомобилей, которые были ввезены до 1 января 2026 года без уплаты этого налога.

Вместе с тем для физических лиц условия остаются неизменными — при продаже электрокаров на территории Украины НДС не применяется, поскольку граждане не являются плательщиками этого налога.

Что изменится для покупателей электрокаров

Как отметил глава Института исследований авторынка Станислав Бучацкий в интервью Главреду, возврат налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 20% будет касаться операций по ввозу и поставке электрокаров на территорию страны.

Он подчеркнул, что новые налоги для владельцев авто затрагивают прежде всего юридических лиц, тогда как физические покупатели, которые успели зарегистрировать авто на свое имя до конца 2025 года, не понесут дополнительных финансовых обязательств.

Бучацкий пояснил, что ранее действовавшая налоговая льгота на импорт электромобилей имела определенный срок действия с 2018 года. На этот раз льготу не продлили, и с 1 января 2026 года автоматически начнет начисляться НДС. В то же время другие налоговые льготы, в частности нулевая ставка пошлины и минимальный акциз, остаются в силе.

Акциз на электромобили составляет всего 1 евро за 1 кВт·ч емкости аккумуляторной батареи, что делает его значительно ниже акциза на автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Более того, сбор в Пенсионный фонд при первой регистрации электромобиля также остается нулевым.

Эксперт пояснил, что 20% НДС будет начисляться не только на новые автомобили, но и на те, которые были ввезены ранее, но еще не проданы юридическими лицами. Таким образом, компании-импортеры, которые не успели завершить продажу и регистрацию электромобилей до конца 2025 года, окажутся перед необходимостью доплатить НДС. Финансовое бремя и уплата налога ложится на импортера, а не на конечного покупателя, поскольку цена автомобиля в договоре купли-продажи уже зафиксирована.

— Итак, с нового года фактически возвращается только НДС, все другие налоговые льготы для электромобилей сохраняются, — резюмировал эксперт.

Еще одним важным нюансом является определение таможенной стоимости автомобиля. Бучацкий напомнил, что она не всегда совпадает с реальной ценой покупки, особенно для авто с европейского рынка, где отсутствует публичная база данных. В таких случаях таможня может определять стоимость автомобиля самостоятельно, что влияет на сумму НДС, подлежащую уплате. Для авто с американского рынка ситуация проще, поскольку цена лота на аукционе является открытой и учитывается при расчете налога.

Как повлияет повышение налогов для владельцев авто в 2026 году на цену электрокаров

Эксперт отметил, что возврат НДС может привести к краткосрочному спаду продаж на рынке электромобилей. В конце 2025 года спрос искусственно вырос из-за ожидания подорожания на 20%, что стимулировало как частных покупателей, так и компании-импортеры приобрести автомобили по старым ценам.

В результате рынок оказался в состоянии перегрева, ведь количество ввезенных электрокаров превысило реальные потребности потребителей. Бучацкий подчеркнул, что в период январь-июнь 2026 года ожидается стабилизация рынка и постепенное восстановление баланса между спросом и предложением.

Что касается новых налогов для владельцев авто в 2026 году, эксперт отметил, что пока вводятся только изменения, связанные с возвратом НДС на электрокары. Других налоговых нововведений не предусмотрено. При этом, даже с учетом НДС, электромобили останутся самой дешевой категорией автомобилей по стоимости растаможки и эксплуатации.

Бучацкий также пояснил, что компании пытаются минимизировать расходы, регистрируя автомобили на родственников или знакомых, чтобы избежать дополнительных 20% НДС. В то же время высокий спрос на услугу первой регистрации электромобилей приводит к очередям в сервисных центрах и дефициту «зеленых» номерных знаков.

Из-за этого часть автомобилей может подорожать, поскольку продавцы будут включать НДС в цену продажи.

Вывод, который делает эксперт, заключается в том, что налоги для владельцев авто в Украине в 2026 году создают дополнительные обязательства для компаний-импортеров. В долгосрочной перспективе электромобили остаются привлекательной и выгодной категорией транспорта, а рынок постепенно адаптируется к новым условиям налогообложения.

