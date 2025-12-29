Кількість автомобілів на дорогах України постійно зростає. Попри війну та економічну нестабільність все більше українців прагнуть оновити свій автопарк або придбати новий транспортний засіб, особливо електромобіль.

Що відомо про нові податки для власників авто в Україні у 2026 році, читайте в нашому матеріалі.

Чи запровадять нові податки для власників авто

За словами голови парламентського комітету ВРУ Данила Гетманцева, до кінця 2025 року в Україні зберігається податкова пільга для електромобілів. Під час їх ввезення в країну та подальшого продажу на митній території України податок на додану вартість не нараховується.

Але з 1 січня 2026 року в Україні змінюється порядок оподаткування електромобілів. Він повідомив у своєму Telegram-каналі, що як ввезення електрокарів на територію України, так і їх подальше постачання всередині країни здійснюватиметься з нарахуванням податку на додану вартість.

Зазначається, що нові правила діятимуть незалежно від того, чи був автомобіль імпортований без сплати ПДВ раніше, а також незалежно від дати оформлення права власності на транспортний засіб.

Данило Гетманцев наголосив, що ці зміни стосуються всіх імпортерів без винятку, як офіційних дилерів, так і громадян, які самостійно завозять електромобілі в Україну.

Водночас, за його інформацією, продаж електромобілів дилерами на внутрішньому ринку відбуватиметься з нарахуванням ПДВ, у тому числі щодо авто, які були ввезені до 1 січня 2026 року без сплати цього податку.

Разом із тим для фізичних осіб умови залишаються незмінними – під час продажу електрокарів на території України ПДВ не застосовується, оскільки громадяни не є платниками цього податку.

Що зміниться для покупців електрокарів

Як зазначив голова Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький в інтерв’ю Главреду, повернення податку на додану вартість (ПДВ) у розмірі 20% стосуватиметься операцій із ввезення та постачання електрокарів на території країни.

Він наголосив, що нові податки для власників авто зачіпають передусім юридичних осіб, тоді як фізичні покупці, які встигли зареєструвати авто на своє ім’я до кінця 2025 року, не зазнають додаткових фінансових зобов’язань.

Бучацький пояснив, що раніше діюча податкова пільга на імпорт електромобілів мала визначений строк дії з 2018 року. Цього разу пільгу не продовжили, і з 1 січня 2026 року автоматично почне нараховуватися ПДВ. Водночас інші податкові пільги, зокрема нульова ставка мита та мінімальний акциз, залишаються чинними.

Акциз на електромобілі становить лише 1 євро за 1 кВт·год ємності акумуляторної батареї, що робить його значно нижчим за акциз на автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння. Ба більше, збір до Пенсійного фонду під час першої реєстрації електромобіля також залишається нульовим.

Експерт пояснив, що 20% ПДВ нараховуватиметься не лише на нові автомобілі, а й на ті, які були ввезені раніше, але ще не продані юридичними особами. Відтак компанії-імпортери, які не встигли завершити продаж та реєстрацію електромобілів до кінця 2025 року, опиняться перед необхідністю доплатити ПДВ. Фінансовий тягар та сплата податку лягає на імпортера, а не на кінцевого покупця, оскільки ціна автомобіля у договорі купівлі-продажу вже зафіксована.

– Отже, з нового року фактично повертається лише ПДВ, усі інші податкові пільги для електромобілів зберігаються, – резюмував експерт.

Ще одним важливим нюансом є визначення митної вартості автомобіля. Бучацький нагадав, що вона не завжди збігається з реальною ціною покупки, особливо для авто з європейського ринку, де відсутня публічна база даних. У таких випадках митниця може визначати вартість автомобіля самостійно, що впливає на суму ПДВ, яка підлягає сплаті. Для авто з американського ринку ситуація простіша, оскільки ціна лота на аукціоні є відкритою і враховується при розрахунку податку.

Як вплине підвищення податків для власників авто у 2026 році на ціну електрокарів

Експерт зазначив, що повернення ПДВ може призвести до короткострокового спаду продажів на ринку електромобілів. Наприкінці 2025 року попит штучно зріс через очікування подорожчання на 20%, що стимулювало як приватних покупців, так і компанії імпортерів придбати автомобілі за старими цінами.

Внаслідок цього ринок опинився в стані перегріву, адже кількість завезених електрокарів перевищила реальні потреби споживачів. Бучацький підкреслив, що у період січень-червень 2026 року очікується стабілізація ринку та поступове відновлення балансу між попитом і пропозицією.

Щодо нових податків для власників авто у 2026 році, експерт зазначив, що наразі запроваджуються лише зміни, пов’язані з поверненням ПДВ на електрокари. Інших податкових нововведень не передбачено. При цьому, навіть із урахуванням ПДВ, електромобілі залишатимуться найдешевшою категорією автомобілів за вартістю розмитнення та експлуатації.

Бучацький також пояснив, що компанії намагаються мінімізувати витрати, реєструючи автомобілі на родичів або знайомих, щоб уникнути додаткових 20% ПДВ. Водночас високий попит на послугу першої реєстрації електромобілів призводить до черг у сервісних центрах та дефіциту “зелених” номерних знаків.

Через це частина автомобілів може подорожчати, оскільки продавці включатимуть ПДВ у ціну продажу.

Висновок, який робить експерт, полягає в тому, що податки для власників авто в Україні у 2026 році створюють додаткові зобов’язання для компаній-імпортерів. У довгостроковій перспективі електромобілі залишаються привабливою та вигідною категорією транспорту, а ринок поступово адаптується до нових умов оподаткування.

