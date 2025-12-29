Раздели на морозе и расстреляли: оккупанты убили украинских военнопленных под Покровском
- Оккупанты взяли в плен двух военных ВСУ и убили их после разоружения.
- Прокуратура открыла производство по статье о военном преступлении.
Во время штурма позиций в селе Шахово Покровского района 27 декабря 2025 года российские агрессоры взяли в плен двух обезоруженных украинских военных и расстреляли их.
Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.
Военное преступление на Донбассе: что известно
Отмечается, что военные ВСУ выполняли боевую задачу на одной из позиций, когда оккупанты, угрожая огнестрельным оружием, заставили одного из них частично раздеться. Затем – расстреляли обоих безоружных защитников.
– Увидев, что военнопленные погибли, они сняли одежду и со второго уже убитого защитника. Умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление, – отметили в прокуратуре.
Сообщается, что под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
В прокуратуре подчеркнули, что проводят неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и конкретных лиц, совершивших указанное преступление.
Напомним, Запорожская областная прокуратура открыла уголовное производство из-за расстрела российскими военными трех украинских военнопленных в районе боевых действий на Запорожском направлении.
Фото: пресс-служба Донецкой областной прокуратуры