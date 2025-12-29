Під час штурму позицій у селі Шахове Покровського району 27 грудня 2025 року російські агресори взяли в полон двох беззбройних українських військових і розстріляли їх.

Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури.

Воєнний злочин на Донбасі: що відомо

Військові ЗСУ виконували бойове завдання на одній із позицій, коли окупанти, погрожуючи вогнепальною зброєю, змусили одного з них частково роздягнутися. Потім — розстріляли обох беззбройних захисників.

– Побачивши, що військовополонені загинули, вони зняли одяг і з другого вже вбитого оборонця. Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин, – зауважили в прокуратурі.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

У прокуратурі наголосили, що проводять невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин події та конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин.

Нагадаємо, Запорізька обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження через розстріл російськими військовими трьох українських військовополонених у районі бойових дій на Запорізькому напрямку.

Фото: пресслужба Донецької обласної прокуратури

