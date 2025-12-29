Лидер РФ Владимир Путин отказался от идеи прекращения огня на время возможного проведения референдума в Украине по мирному урегулированию войны.

Об этом президент США Дональд Трамп сообщил во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским после их встречи 28 декабря во Флориде.

Трамп о позиции Путина по прекращению огня

Дональда Трампа спросили, согласился ли Владимир Путин на прекращение боевых действий на время возможного референдума в Украине.

Президент США ответил, что такого согласия с российской стороны нет.

— Нет, не на прекращение огня… Путин не хочет оказаться в ситуации, когда он остановит огонь, а потом снова нужно будет его начинать. Я это понимаю. Но я думаю, что мы найдем путь для решения, — сказал Трамп.

Также президент США заявил, что в случае завершения войны Россия якобы будет вовлечена в процесс восстановления Украины.

По его словам, в Москве «хотят видеть Украину успешной», хотя сам Трамп признал, что это звучит противоречиво.

Кроме того, американский лидер пожаловался на влияние посторонних факторов на переговорный процесс.

— Плохие люди многое придумали, и это не позволяло нам договориться с Россией, а России — договориться с нами, — отметил он.

Во время этой же пресс-конференции Дональд Трамп заявлял, что вопрос Донбасса и захваченных Россией территорий остается одним из самых сложных в переговорах по завершению войны.

По его словам, Украина и США уже значительно приблизились к согласованию этого блока, однако окончательных решений пока нет.

Трамп также отмечал, что прогресс в переговорах стал возможен после активных консультаций с европейскими лидерами и руководством НАТО.

