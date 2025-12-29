Трамп: Путин не согласился на прекращение огня во время референдума в Украине
- Путин не согласился на прекращение огня на время возможного референдума в Украине.
- Дональд Трамп заявил, что Кремль не хочет прекращать боевые действия, чтобы потом не возобновлять их снова.
Лидер РФ Владимир Путин отказался от идеи прекращения огня на время возможного проведения референдума в Украине по мирному урегулированию войны.
Об этом президент США Дональд Трамп сообщил во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским после их встречи 28 декабря во Флориде.
Трамп о позиции Путина по прекращению огня
Дональда Трампа спросили, согласился ли Владимир Путин на прекращение боевых действий на время возможного референдума в Украине.
Президент США ответил, что такого согласия с российской стороны нет.
— Нет, не на прекращение огня… Путин не хочет оказаться в ситуации, когда он остановит огонь, а потом снова нужно будет его начинать. Я это понимаю. Но я думаю, что мы найдем путь для решения, — сказал Трамп.
Также президент США заявил, что в случае завершения войны Россия якобы будет вовлечена в процесс восстановления Украины.
По его словам, в Москве «хотят видеть Украину успешной», хотя сам Трамп признал, что это звучит противоречиво.
Кроме того, американский лидер пожаловался на влияние посторонних факторов на переговорный процесс.
— Плохие люди многое придумали, и это не позволяло нам договориться с Россией, а России — договориться с нами, — отметил он.
Во время этой же пресс-конференции Дональд Трамп заявлял, что вопрос Донбасса и захваченных Россией территорий остается одним из самых сложных в переговорах по завершению войны.
По его словам, Украина и США уже значительно приблизились к согласованию этого блока, однако окончательных решений пока нет.
Трамп также отмечал, что прогресс в переговорах стал возможен после активных консультаций с европейскими лидерами и руководством НАТО.