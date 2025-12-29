Лідер РФ Володимир Путін відмовився від ідеї припинення вогню на час можливого проведення референдуму в Україні щодо мирного врегулювання війни.

Про це президент США Дональд Трамп повідомив під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським після їхньої зустрічі 28 грудня у Флориді.

Трамп про позицію Путіна щодо припинення вогню

Дональда Трампа запитали, чи погодився Володимир Путін на припинення бойових дій на час можливого референдуму в Україні.

Президент США відповів, що такої згоди з російського боку немає.

— Ні, не на припинення вогню… Путін не хоче опинитися в ситуації, коли він зупинить вогонь, а потім знову треба буде його розпочинати. Я це розумію. Але я думаю, що ми знайдемо шлях для вирішення, — сказав Трамп.

Також президент США заявив, що у разі завершення війни Росія нібито буде залучена до процесу відбудови України.

За його словами, у Москві “хочуть бачити Україну успішною”, хоча сам Трамп визнав, що це звучить суперечливо.

Крім того, американський лідер поскаржився на вплив сторонніх чинників на переговорний процес.

— Погані люди багато чого вигадали, і це не дозволяло нам домовитися з Росією, а Росії — домовитися з нами, — зазначив він.

Під час цієї ж пресконференції Дональд Трамп заявляв, що питання Донбасу та захоплених Росією територій залишається одним із найскладніших у переговорах щодо завершення війни.

За його словами, Україна та США вже значно наблизилися до погодження цього блоку, однак остаточних рішень поки немає.

Трамп також зазначав, що прогрес у переговорах став можливим після активних консультацій з європейськими лідерами та керівництвом НАТО.

