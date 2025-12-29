Трамп: Путін не погодився на припинення вогню під час референдуму в Україні
- Путін не погодився на припинення вогню на час можливого референдуму в Україні.
- Дональд Трамп заявив, що Кремль не хоче зупиняти бойові дії, щоб потім не відновлювати їх знову.
Лідер РФ Володимир Путін відмовився від ідеї припинення вогню на час можливого проведення референдуму в Україні щодо мирного врегулювання війни.
Про це президент США Дональд Трамп повідомив під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським після їхньої зустрічі 28 грудня у Флориді.
Трамп про позицію Путіна щодо припинення вогню
Дональда Трампа запитали, чи погодився Володимир Путін на припинення бойових дій на час можливого референдуму в Україні.
Президент США відповів, що такої згоди з російського боку немає.
— Ні, не на припинення вогню… Путін не хоче опинитися в ситуації, коли він зупинить вогонь, а потім знову треба буде його розпочинати. Я це розумію. Але я думаю, що ми знайдемо шлях для вирішення, — сказав Трамп.
Також президент США заявив, що у разі завершення війни Росія нібито буде залучена до процесу відбудови України.
За його словами, у Москві “хочуть бачити Україну успішною”, хоча сам Трамп визнав, що це звучить суперечливо.
Крім того, американський лідер поскаржився на вплив сторонніх чинників на переговорний процес.
— Погані люди багато чого вигадали, і це не дозволяло нам домовитися з Росією, а Росії — домовитися з нами, — зазначив він.
Під час цієї ж пресконференції Дональд Трамп заявляв, що питання Донбасу та захоплених Росією територій залишається одним із найскладніших у переговорах щодо завершення війни.
За його словами, Україна та США вже значно наблизилися до погодження цього блоку, однак остаточних рішень поки немає.
Трамп також зазначав, що прогрес у переговорах став можливим після активних консультацій з європейськими лідерами та керівництвом НАТО.