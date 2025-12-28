Вопрос Донбасса и создания там так называемой свободной экономической зоны пока не решен. Однако Украина и США приближаются к согласованию.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Дональд Трамп о вопросе территорий и Донбассе

– Я бы сказал, что мы приблизились к согласованию по этому вопросу. Это действительно значительный вопрос, сложный вопрос, но мы сейчас гораздо ближе к его решению. Он еще не решен, но значительно приблизились, — отметил Трамп.

Американский лидер также выразил мнение, что территориальный вопрос в переговорах по завершению войны в Украине может решиться в течение следующих месяцев.

Трамп заявил об “одной или двух очень сложных проблемах”, которые остаются нерешенными.

– Какие вопросы еще остались нерешенными? Вопрос земли, захваченной территории Украины, наверное. Но в течение следующих месяцев, я думаю, этот вопрос решится, – добавил Трамп.

Президент США также сообщил о существенном прогрессе в переговорах по прекращению войны после встречи с Владимиром Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго.

По словам Трампа, также состоялось общение с европейскими лидерами: президентами Франции, Финляндии и Польши, премьерами Норвегии, Италии и Великобритании, канцлером Германии, генсеком НАТО и главой Еврокомиссии.

– Мы обсудили практически все вопросы… Мы заходили в детали… Никто бы не подумал, что можно дойти до такого уровня, где мы сейчас, – отметил Трамп.

Владимир Зеленский о территориальном вопросе

Владимир Зеленский, в свою очередь, подчеркнул, что вопрос территорий остается сложным.

– Вы знаете нашу позицию. Мы должны уважать наш закон, наш народ, нашу территорию, которую мы контролируем. Поэтому наше отношение однозначное, четкое, поэтому президент Трамп и сказал, что это очень сложный вопрос. И, конечно, у нас с россиянами здесь совершенно разные позиции, — сообщил президент, отвечая на вопрос, удалось ли во время переговоров найти компромисс по Донбассу.

Зеленский добавил, что для ратификации мирного плана можно будет провести референдум или голосование в парламенте.

Как известно, в воскресенье, 28 декабря, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели переговоры в Мар-а-Лаго (Флорида).

По итогам встречи Зеленский сообщил о согласовании на 100% гарантий безопасности от США.

