Викрито схему незаконного заволодіння електричною енергією без її фактичної оплати, чим завдано збитків компанії Укренерго на суму понад 168 млн грн.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Схема заволодіння електричною енергією

Так, правоохоронці викрили директора комерційного підприємства та колишнього директора електропостачальника. Їм інкриміновано привласнення коштів Укренерго (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

Відповідальній посадовій особі НЕК Укренерго інкриміновано зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи (ч. 2 ст. 364 КК України).

Слідством встановлено, що посадові особи промислового підприємства уклали договір із постачальником на постачання електроенергії, при цьому не мали наміру оплачувати спожиту електрику.

Електропостачальник, за даними слідства, не закуповував електричну енергію у встановленому порядку, а отримував її за рахунок небалансів, сформованих оператором системи передачі. За небаланси ніхто не сплачував.

Посадовець НЕК Укренерго, який має повноваження щодо проведення розрахунків, умисно не вжив передбачених законодавством заходів реагування, наголосили в Офісі генпрокурора.

У результаті безпідставно відпущено понад 82 тис. МВт·год електричної енергії, загальна вартість якої становить понад 168 млн грн. Це і завдало матеріальної шкоди Укренерго.

У підозрюваних провели низку обшуків, де вилучили чорнові записи та документи, що мають докази шахрайської схеми.

Раніші прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко розповіла, що з вересня 2025 року енергетична система України зазнала близько 2 тис. ворожих ударів.

