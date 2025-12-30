Приближается Новогодняя ночь — время теплых встреч, когда семьи собираются вместе, друзья заходят друг к другу в гости, а близкие стараются провести время вместе. Именно в этот вечер важно, чтобы свет в домах не гас, ведь он создает праздничную атмосферу и дарит настроение радости и уюта.

О ситуации в энергетике и о том, где в Украине не будут отключать свет в новогоднюю ночь, мы поговорили с доктором экономических наук, руководителем энергетической программы Украинского института будущего Андрианом Прокипом.

Он рассказал, стоит ли ожидать на Новый год стабильного света и какие регионы с большей вероятностью останутся без электроэнергии, а где поставки будут восстановлены.

Где в Украине не будут отключать свет в новогоднюю ночь

Эксперт считает, что ситуация с электроснабжением будет более стабильной на Новый год в западных регионах, и чем ближе к западной границе, тем легче контролировать поставки.

— Это связано с тем, что все атомные электростанции правобережья работают в стабильном режиме и контролируются Украиной. К тому же, чем ближе к западной границе, тем больше возможностей для импорта, — подчеркнул эксперт.

Поэтому, если не возникнет дополнительных нагрузок или обстрелов, то они смогут без проблем провести праздничную ночь со светом.

Где вероятны отключения света на Новый год в Украине

Эксперт подчеркнул, что основная сложность заключается в передаче электроэнергии от атомных станций и импорте по всей системе, особенно в центральные и восточные области. Речь идет о Харьковской, Днепропетровской областях.

Энергетический эксперт также отметил, что в Одессе сейчас достаточно сложная ситуация, ведь повреждены подстанции передачи и распределения, а собственных источников генерации в городе нет. Из-за этого, вероятно, в регионе придется соблюдать графики отключений во время новогодних праздников.

Эксперт не обошел вниманием ситуацию в Киевской области. Ведь на прошлой неделе Киевский энергетический узел подвергся серьезному испытанию. 27 декабря столицу и область атаковали, повредив ТЭЦ, трансформаторы и магистральные линии.

— Впервые враг применил ракеты со шрапнелью, и мелкие осколки порезали металлические конструкции и защитные системы, вызвав гораздо более серьезные повреждения, чем от взрывной волны, — отметил эксперт.

В первые часы после атаки без света остались более 1,1 млн абонентов – 770 тыс. в Киеве и более 300 тыс. в Киевской области. Однако благодаря усилиям энергетиков большинство потребителей смогли получить электроснабжение уже в течение 24 часов.

Сейчас ситуация выглядит так:

На правом берегу Киева электроснабжение стабилизировано, графики восстановлены.

Левый берег столицы, а также Бориспольский и Броварской районы остаются под частичными отключениями из-за серьезных повреждений оборудования. Работы по восстановлению планируют завершить до 31 декабря – 1 января, в зависимости от частоты воздушных тревог, во время которых ремонтные работы останавливаются.

Самая сложная ситуация в Вышгороде: более 9 тыс. жителей остаются без света уже третью сутки. Ремонтные бригады работают без перерывов, а восстановление электроснабжения ожидается до конца дня 30 декабря.

Будут ли отключать свет на Новый год в Украине

Глава Госэнергонадзора Анатолий Замулко в эфире телемарафона Единые новости рассказал о текущей ситуации в энергосистеме. По его словам, специалисты пока осторожно оценивают прогнозы из-за угрозы новых атак и понижения температуры, что делает систему уязвимой.

Он пояснил, что во время снижения ночной нагрузки энергетики могут частично наращивать подачу электроэнергии, но все будет зависеть от ситуации с безопасностью.

Замулко добавил, что в новогоднюю ночь обычно наблюдается спад потребления света, что потенциально позволяет увеличить объемы поставок, однако окончательные решения остаются зависимыми от действий врага в ближайшие дни.