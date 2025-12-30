В результате российской атаки на Черниговскую область в ночь на 30 декабря поврежден важный энергетический объект.

Об этом сообщили Черниговоблэнерго, а также начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

Атака на Черниговскую область 30 декабря: что известно

По данным ОВА, ночью российские ударные беспилотники типа Герань атаковали энергетические объекты в Черниговском и Нежинском районах.

Сейчас смотрят

Часть дронов силам ПВО удалось сбить, однако зафиксированы и попадания.

В результате ударов без электроснабжения осталась значительная часть абонентов.

Энергетики приступят к восстановительным работам, как только позволит ситуация с безопасностью.

Кроме того, поздно вечером Герани попали в здание старостата в одном из сел Новгород-Северской общины. Административное здание получило повреждения.

Всего за прошедшие сутки в Черниговской области зафиксировано 27 обстрелов и 67 взрывов, сообщил Вячеслав Чаус.

Напомним, что утром 30 декабря прогремели взрывы в Запорожье.

В результате атаки поврежден объект промышленной инфраструктуры, на месте возник пожар.

Взрывной волной также повреждены жилые дома поблизости.

По предварительным данным, один человек обратился за медицинской помощью.

Читайте также
События ночи 30 декабря: удар по Запорожью, помощь Украине от Италии, подозрения нардепам
Главные новости ночи 30 декабря 2025 года: подборка событий

Связанные темы:

Война в УкраинеВзрывЧерниговская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.