В результате российской атаки на Черниговскую область в ночь на 30 декабря поврежден важный энергетический объект.

Об этом сообщили Черниговоблэнерго, а также начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

Атака на Черниговскую область 30 декабря: что известно

По данным ОВА, ночью российские ударные беспилотники типа Герань атаковали энергетические объекты в Черниговском и Нежинском районах.

Часть дронов силам ПВО удалось сбить, однако зафиксированы и попадания.

В результате ударов без электроснабжения осталась значительная часть абонентов.

Энергетики приступят к восстановительным работам, как только позволит ситуация с безопасностью.

Кроме того, поздно вечером Герани попали в здание старостата в одном из сел Новгород-Северской общины. Административное здание получило повреждения.

Всего за прошедшие сутки в Черниговской области зафиксировано 27 обстрелов и 67 взрывов, сообщил Вячеслав Чаус.

Напомним, что утром 30 декабря прогремели взрывы в Запорожье.

В результате атаки поврежден объект промышленной инфраструктуры, на месте возник пожар.

Взрывной волной также повреждены жилые дома поблизости.

По предварительным данным, один человек обратился за медицинской помощью.

