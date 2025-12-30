Атака на Черниговскую область: поврежден важный энергообъект
В результате российской атаки на Черниговскую область в ночь на 30 декабря поврежден важный энергетический объект.
Об этом сообщили Черниговоблэнерго, а также начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.
Атака на Черниговскую область 30 декабря: что известно
По данным ОВА, ночью российские ударные беспилотники типа Герань атаковали энергетические объекты в Черниговском и Нежинском районах.
Часть дронов силам ПВО удалось сбить, однако зафиксированы и попадания.
В результате ударов без электроснабжения осталась значительная часть абонентов.
Энергетики приступят к восстановительным работам, как только позволит ситуация с безопасностью.
Кроме того, поздно вечером Герани попали в здание старостата в одном из сел Новгород-Северской общины. Административное здание получило повреждения.
Всего за прошедшие сутки в Черниговской области зафиксировано 27 обстрелов и 67 взрывов, сообщил Вячеслав Чаус.
Напомним, что утром 30 декабря прогремели взрывы в Запорожье.
В результате атаки поврежден объект промышленной инфраструктуры, на месте возник пожар.
Взрывной волной также повреждены жилые дома поблизости.
По предварительным данным, один человек обратился за медицинской помощью.