Наближається Новорічна ніч – час теплих зустрічей, коли родини збираються разом, друзі заходять один до одного в гості, а близькі намагаються провести час разом. Саме у цей вечір важливо, щоб світло в оселях не згасало, адже воно створює святкову атмосферу та дарує настрій радості та затишку.

Про ситуацію в енергетиці та де в Україні не будуть вимикати світло в новорічну ніч, ми поспілкувалися з доктором економічних наук, керівником енергетичної програми Українського інституту майбутнього Андріаном Прокіпом.

Він розповів, чи варто очікувати на Новий рік стабільного світла та які регіони ймовірніше залишаться без електроенергії, а де постачання буде відновлено.

Зараз дивляться

Де в Україні не вимикатимуть світло в новорічну ніч

Експерт вважає, що ситуація з електропостачанням буде більш стабільною на Новий Рік в західних регіонах, і чим ближче до західного кордону, тим легше контролювати постачання.

– Це пов’язано з тим, що всі атомні електростанції правобережжя працюють у стабільному режимі та контролюються Україною. До того ж, чим ближче до західного кордону, тим більше можливостей для імпортування, – наголосив експерт.

Тож якщо не виникне додаткових навантажень або обстрілів, то вони зможуть без проблем провести святкову ніч зі світлом.

Де ймовірні відключення світла на Новий рік в Україні

Експерт наголосив, що основна складність полягає в передачі електроенергії від атомних станцій і імпорту по всій системі, особливо у центральні та східні області. Мова йде про Харківську, Дніпропетровську області.

Енергетичний експерт також відзначив, що в Одесі зараз досить складна ситуація, адже пошкоджені підстанції передачі та розподілу, а власних джерел генерації у місті немає. Через це, ймовірно, в регіоні доведеться дотримуватися графіків відключень під час новорічних свят.

Експерт не оминув увагою ситуацію на Київщині. Адже минулого тижня Київський енергетичний вузол зазнав серйозного випробування. 27 грудня столицю та область атакували, пошкодивши ТЕЦ, трансформатори та магістральні лінії.

– Вперше ворог застосував ракети зі шрапнеллю, і дрібні уламки посікли металеві конструкції та захисні системи, спричинивши значно серйозніші пошкодження, ніж від вибухової хвилі – наголосив експерт.

У перші години після атаки без світла залишилися понад 1,1 млн абонентів – 770 тис. у Києві та понад 300 тис. у Київській області. Проте завдяки зусиллям енергетиків більшість споживачів змогли отримати електропостачання вже протягом 24 годин.

Наразі ситуація виглядає так:

На правому березі Києва електропостачання стабілізовано, графіки відновлено.

Лівий берег столиці, а також Бориспільський і Броварський райони залишаються під частковими відключеннями через серйозні пошкодження обладнання. Роботи з відновлення планують завершити до 31 грудня – 1 січня, залежно від частоти повітряних тривог, під час яких ремонтні роботи зупиняються.

Найскладніша ситуація у Вишгороді: понад 9 тис. мешканців залишаються без світла вже третю добу. Ремонтні бригади працюють без перерв, а відновлення електропостачання очікується до кінця дня 30 грудня.

Чи будуть вимикати світло на Новий рік в Україні

Очільник Держенергонагляду Анатолій Замулко в ефірі телемарафону Єдині новини розповів про поточну ситуацію в енергосистемі. За його словами, фахівці наразі обережно оцінюють прогнози через загрозу нових атак та зниження температури, що робить систему вразливою.

Він пояснив, що під час зниження нічного навантаження енергетики можуть частково нарощувати подачу електроенергії, але все залежатиме від безпекової ситуації.

Замулко додав, що у новорічну ніч зазвичай спостерігається спад споживання світла, що потенційно дозволяє збільшити обсяги постачання, проте остаточні рішення залишаються залежними від дій ворога в найближчі дні.