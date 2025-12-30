МИД Украины осудил праздничные мероприятия, организованные оккупационной властью России на месте уничтоженного Мариупольского драматического театра, где во время авиаудара РФ погибли мирные люди.

Соответствующее заявление МИД Украины обнародовало 30 декабря.

Дипломатическое ведомство напомнило о трагедии, произошедшей в марте 2022 года.

Российская авиация нанесла удар по зданию Драматического театра, который служил укрытием для сотен людей, в том числе детей.

— В марте 2022 года Россия сбросила авиабомбу на Мариупольский драматический театр, где скрывались сотни людей, среди которых были дети. Она преднамеренно превратила это место в братскую могилу, совершив вопиющее военное преступление. Надпись ДЕТИ была написана перед театром, чтобы безошибочно дать понять, что внутри от нападения России скрываются гражданские лица, в частности самые младшие жители Мариуполя. Для России это стало не поводом остановиться, а еще одним поводом для удара, — подчеркнули в МИД.

Через три года после трагедии, в декабре 2025 года, Россия снова проводит публичные празднования по случаю так называемого “повторного открытия” театра, отметили в ведомстве.

Эти мероприятия проходят на месте гибели мирных жителей Мариуполя и сопровождаются танцами, концертными программами и торжествами.

— Это преднамеренный террор и преднамеренная попытка избежать ответственности. Россия должна нести ответственность за отнятие жизней невинных людей и за геноцид против украинского народа, — заявили в МИД.

Россияне открыли Драмтеатр в Мариуполе

29 декабря во временно оккупированном Мариуполе российская власть официально открыла восстановленный драматический театр.

По информации Мариупольского городского совета, по этому случаю был организован праздничный концерт. На мероприятие прибыли главарь так называемой ДНР Денис Пушилин и представители российской власти.

Присутствовали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава Союза театральных деятелей России, актер Владимир Машков.

16 марта 2022 года российские войска сбросили на здание Мариупольского драмтеатра, где скрывались сотни горожан, две авиабомбы весом по 500 килограммов.

Точное количество погибших до сих пор остается неизвестным. Перед театром и позади него крупными буквами были написаны слова ДЕТИ, которые должны были быть хорошо заметны пилотам российской авиации.

Оккупационная власть демонтировала разрушенный театр, оставив лишь фасад, который использовали как “основу для реконструкции”.

В августе 2025 года россияне заявили о завершении ремонтных работ и переходе к внутренней отделке здания.

В конце года там планировали показать первый спектакль.

Фото: Мариупольский городской совет