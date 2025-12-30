Аналитики Института изучения войны (ISW) не нашли никаких подтверждений заявлениям главы МИД РФ Сергея Лаврова о якобы атаке украинских дронов на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области.

Соответствующий отчет опубликован на сайте ISW.

ISW не нашел доказательств атаки дронов на резиденцию Путина

Эксперты отмечают, что удары украинских дронов по территории России обычно подтверждаются доказательствами из открытых источников.

Сейчас смотрят

Это может быть геолокация фото, реакция российских систем ПВО, взрывы, пожары или дым в районе целевых объектов.

Обычно эти доказательства дополняются официальными заявлениями местных и региональных властей РФ и сообщениями местных СМИ о пожарах или повреждениях объектов.

Однако аналитики ISW не зафиксировали никаких таких кадров и не нашли сообщений местных или региональных источников о якобы украинских ударах возле резиденции Путина, которые могли бы подтвердить слова Лаврова.

В отчете Института отмечается, что заявление Лаврова о сбивании 89 украинских дронов над Новгородской областью противоречит данным Министерства обороны РФ.

В частности, ведомство сообщает, что российские войска в ночь на 29 декабря сбили 47 БПЛА, что еще больше ставит под сомнение слова главы МИД РФ.

Российское оппозиционное СМИ Sota провело собственное расследование, в котором отмечается, что жители Валдая ночью не слышали звуков работы систем ПВО.

Эти факты противоречат официальной версии Кремля о массированной атаке, ведь уничтожение 91 украинского дрона, о котором заявляли в российских источниках, было бы невозможно оставить незамеченным.