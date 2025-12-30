Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) не знайшли жодних підтверджень заявам очільника МЗС РФ Сергія Лаврова про нібито атаку українських дронів на резиденцію Володимира Путіна в Новгородській області.

Відповідний звіт опубліковано на сайті ISW.

ISW не знайшов доказів атаки дронів на резиденцію Путіна

Експерти зазначають, що удари українських дронів по території Росії зазвичай підтверджуються доказами з відкритих джерел.

Це може бути геолокація фото, реакція російських систем ППО, вибухи, пожежі або дим у районі цільових об’єктів.

Зазвичай ці докази доповнюються офіційними заявами місцевої та регіональної влади РФ та повідомленнями місцевих медіа про пожежі або пошкодження об’єктів.

Проте аналітики ISW не зафіксували жодних таких кадрів і не знайшли повідомлень місцевих чи регіональних джерел про нібито українські удари біля резиденції Путіна, які могли б підтвердити слова Лаврова.

У звіті Інституту наголошується, що заява Лаврова про збиття 89 українських дронів над Новгородською областю суперечить даним Міністерства оборони РФ.

Зокрема, відомство повідомляє, що російські війська у ніч на 29 грудня збили 47 БПЛА, що ще більше ставить під сумнів слова глави МЗС РФ.

Російське опозиційне медіа Sota провело власне розслідування, у якому зазначається, що мешканці Валдая вночі не чули звуків роботи систем ППО.

Ці факти суперечать офіційній версії Кремля про масовану атаку, адже знищення 91 українського дрона, про яке заявляли в російських джерелах, було б неможливо залишити непоміченим.