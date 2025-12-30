ВСУ поразили логистический хаб Shahed в Донецком аэропорту
- Силы беспилотных систем ВСУ нанесли массированный удар по объектам врага на территории Донецкого аэропорта, уничтожив логистический хаб и склады боеприпасов для дронов типа Shahed/Гербера.
- В ходе успешной спецоперации также были поражены пункты предполетной подготовки и места сосредоточения российского технического персонала, обслуживавшего вражеские беспилотники.
Силы беспилотных систем нанесли удар по объектам российских войск, связанным с хранением, обслуживанием и подготовкой запусков ударных дронов на территории Донецкого аэропорта.
Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр), обнародовав соответствующую видеозапись.
Поражение места запуска дронов в Донецком аэропорту
По словам командующего, Птахи 1 ОЦ СБС нанесли массированный удар по логову складирования, снаряжения и подготовки пусков Shahed/Герань в ДАП на временно оккупированной территории Донецка в ночь на 30 декабря.
Он рассказал, что разработка операции была осуществлена силами управления разведки 414 ОБрБпС Птахи Мадяра СБС совместно с новосозданным центром глубинного поражения Группировки Сил беспилотных систем.
В результате атаки поражены:
- логистический хаб Герань/Shahed;
- пункт предполетной подготовки и обслуживания Герань/Shahed и Гербера;
- центральный склад боевых частей для беспилотного авиационного комплекса Герань/Shahed;
- накопительный склад БпАК Гербера.
Кроме того, в результате спецоперации поражен пункт сосредоточения личного состава и технического персонала армии России, осуществляющего подготовку и техническое предполетное обслуживание дронов Герань/Shahed и Гербера.