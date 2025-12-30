Сили безпілотних систем уразили об’єкти російських військ, пов’язані зі зберіганням, обслуговуванням та підготовкою запусків ударних дронів на території Донецького аеропорту.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр), оприлюднивши відповідний відеозапис.

Ураження місця запуску дронів у Донецькому аеропорту

За словами командувача, Птахи 1 ОЦ СБС завдали масованого ураження по лігву складування, спорядження та підготовки пусків Shahed/Герань у ДАП на тимчасово окупованій території Донецька у ніч на 30 грудня.

Він розповів, що розроблення операції здійснили силами управління розвідки 414 обр Птахи Мадяра СБС спільно з новоствореним центром глибинного ураження Угруповання Сил безпілотних систем.

Унаслідок атаки уражено:

логістичний хаб Герань/Shahed;

пункт передполітної підготовки та обслуговування Герань/Shahed та Гербера;

центральний склад бойових частин для безпілотного авіаційного комплексу Герань/Shahed;

накопичувальний склад БпАК Гербера.

Крім цього, внаслідок спецоперації уражено пункт зосередження особового складу та технічного персоналу армії Росії, яки здійснює підготовку та технічне передпускове обслуговування дронів Герань/Shahed та Гербера.

