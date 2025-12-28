Украинские защитники ликвидировали более 120 российских спецназовцев в Бердянском Донецкой области.

Соответствующую видеозапись опубликовал командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт Бровди (Мадяр).

Поражение спецназовцев РФ в Бердянском — видео

Согласно подтвержденной оперативной информации, более 120 спецназовцев 14 бригады спецназначения ГРУ России ликвидированы в результате поражения в Бердянском Донецкой области в ночь на 26 декабря.

Сейчас смотрят

Как рассказал Роберт Бровди, спланированную операцию провели Птахи 1 ОЦ Сил беспилотных систем совместно с Силами специальных операций ВСУ.

В результате проведенной разведывательно-ударной операции по командному пункту и местам дислокации российского личного состава:

ликвидированы — 51 спецназовец РФ;

ранены — 74 оккупанта;

пропавшие без вести — уточняется.

Как рассказал командующий Силами беспилотных систем ВСУ, 14 отдельная бригада специального назначения — это спецподразделение из Уссурийска, специализирующееся на разведке и спецоперациях для российского ГРУ.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.