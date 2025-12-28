В Бердянском нанесен удар по подразделению ГРУ РФ: ликвидировано более 120 оккупантов
- Силы беспилотных систем совместно с ССО ВСУ провели успешную операцию в Бердянском Донецкой области, ликвидировав более 120 российских спецназовцев.
- В результате удара по командному пункту и местам дислокации врага подтверждена гибель 51 оккупанта, еще 74 получили ранения различной степени тяжести.
Украинские защитники ликвидировали более 120 российских спецназовцев в Бердянском Донецкой области.
Соответствующую видеозапись опубликовал командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт Бровди (Мадяр).
Поражение спецназовцев РФ в Бердянском — видео
Согласно подтвержденной оперативной информации, более 120 спецназовцев 14 бригады спецназначения ГРУ России ликвидированы в результате поражения в Бердянском Донецкой области в ночь на 26 декабря.
Как рассказал Роберт Бровди, спланированную операцию провели Птахи 1 ОЦ Сил беспилотных систем совместно с Силами специальных операций ВСУ.
В результате проведенной разведывательно-ударной операции по командному пункту и местам дислокации российского личного состава:
- ликвидированы — 51 спецназовец РФ;
- ранены — 74 оккупанта;
- пропавшие без вести — уточняется.
Как рассказал командующий Силами беспилотных систем ВСУ, 14 отдельная бригада специального назначения — это спецподразделение из Уссурийска, специализирующееся на разведке и спецоперациях для российского ГРУ.