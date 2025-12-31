В ночь на 31 декабря российские агрессоры в очередной раз атаковали Белую Церковь. Пострадали два человека, повреждены жилые дома.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

Атака на Белую Церковь 31 декабря: последствия

Николай Калашник уточнил, что среди пострадавших – мужчина и женщина.

– Мужчина 1964 года рождения получил осколочные ранения руки и головы. У женщины 1977 года рождения – острая реакция на стресс. Обоим оказали необходимую медицинскую помощь на месте, к счастью, без госпитализации, – подчеркнул он.

Также, по словам Калашника, повреждены два многоэтажных дома, в которых выбиты окна и повреждены балконы.

Глава ОВА пообещал, что жителям помогут как можно быстрее отремонтировать жилье.

– Цель врага не меняется – запугать, погрузить нас в темноту, посеять раздор. Даже в канун Нового года страна-террорист бьет по мирным домам, несет страх и разруху. Но мы сильны. Мы держимся. Помогаем друг другу – и поэтому выстоим, – отметил Калашник.

Он попросил украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги и обязательно находиться в безопасных местах во время атак.

Напомним, за прошедшие сутки наши Силы обороны на фронте ликвидировали не менее 1000 российских военных и уничтожили 33 единицы артиллерийских систем.

Фото: Николай Калашник