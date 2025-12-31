Уночі проти 31 грудня російські агресори вкотре атакували Білу Церкву. Постраждали двоє людей, понівечені житлові будинки.

Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Атака на Білу Церкву 31 грудня: наслідки

Микола Калашник уточнив, що серед постраждалих під час атаки на Білу Церкву сьогодні, 31 грудня, – чоловік та жінка.

– Чоловік 1964 року народження дістав осколкові поранення руки та голови. У жінки 1977 року народження – гостра реакція на стрес. Обом надали необхідну медичну допомогу на місці, на щастя, без госпіталізації, – наголосив він.

Також, за словами Калашника, пошкоджені два багатоповерхових будинки, у яких вибиті вікна та понівечені балкони.

Очільник ОВА пообіцяв, що мешканцям допоможуть якнайшвидше поремонтувати житло.

– Мета ворога не змінюється – залякати, занурити нас у темряву, посіяти розбрат. Навіть напередодні Нового року країна-терорист б’є по мирних будинках, несе страх і руїну. Але ми сильні. Ми тримаємося. Допомагаємо одне одному – і тому вистоїмо, – зауважив Калашник.

Він попросив українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та обов’язково перебувати в безпечних місцях під час атак.

Нагадаємо, за минулу добу наші Сили оборони на фронті ліквідували щонайменше 1000 російський військових та знищили 33 одиниці артилерійських систем.

Фото: Микола Калашник