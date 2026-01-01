Вищий антикорупційний суд (ВАКС) призначив запобіжні заходи у вигляді застави п’ятьом народним депутатам України, яких підозрюють у справі про отримання хабарів за голосування.

Про це повідомила САП, не розкриваючи прізвищ підозрюваних.

За інформацією РБК-Україна, підозри отримали нардепи Євгеній Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко, Юрій Кисель та Михайло Лаба.

– Суд визначив двом підозрюваним по 40 млн гривень та 30 млн гривень, іншим двом – по 20 млн гривень, пʼятому депутату – 16,6 млн гривень, – йдеться у повідомленні САП.

ВАКС поклав на всіх підозрюваних процесуальні обов’язки, зокрема носіння електронного засобу контролю.

Як повідомляє Суспільне, під час обрання запобіжного заходу депутатці Ользі Савченко прокурор САП Анатолій Рибалко клопотав, аби засідання проводили у закритому режимі.

Підозрювана та її захисник підтримали це клопотання.

– Я поважаю, що журналісти прийшли в такий день, 1 січня. Але є необхідність збереження таємниці слідства, а також забезпечення безпеки учасників кримінального провадження, – пояснив прокурор.

Що відомо про справу щодо торгівлі голосами

27 грудня НАБУ і САП повідомили про викриття організованої злочинної групи, яка діяла у Верховній Раді України та забезпечувала отримання хабарів народними депутатами за “потрібне” голосування.

За даними слідства, діяльність групи координував один із народних депутатів.

Для організації голосувань учасники групи надсилали вказівки з номерами законопроєктів у спеціально створеній групі месенджера WhatsApp.

Після голосувань окремим народним депутатам систематично передавали кошти.

За даними САП, сума хабаря визначалась “показником ефективності голосувань”, який залежав від кількості підтриманих кожним конкретним депутатом проєктів постанов та законів, а також їх присутності на пленарних засіданнях.

Йшлося про суми від $2 тис. до $20 тис. Розподіл коштів, як правило, здійснювався щочетверга на початку наступного місяця за підсумками виконання вказівок організатора.