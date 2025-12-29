Пяти народным депутатам Украины вручили подозрение за получение взяток за необходимое голосование в Верховной Раде. Суммы взяток колебались от $2 до $20 тыс.

Об этом сообщили НАБУ и САП.

Пятерых депутатов подозревают во взяточничестве

— 27 декабря 2025 года по поручению заместителя генерального прокурора — руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры прокуроры САП вручили подозрение пяти народным депутатам Украины. Их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 УК Украины, – говорится в сообщении САП.

Отмечается, что в ходе досудебного расследования проверяются факты возможного создания и деятельности организованной группы, в состав которой входили народные депутаты.

Группа была создана в 2021 году с целью систематического получения неправомерной выгоды за принятие или непринятие законопроектов.

По данным НАБУ, организованная группа имела четкую иерархическую структуру и распределение ролей.

В нее входили действующие депутаты и должностные лица аппарата Верховной Рады. Деятельность группы координировал один из депутатов.

Для организации голосований участники отправляли указания с номерами законопроектов в специально созданной группе WhatsApp.

Суммы взяток за голосование

Там указывалось, как нужно голосовать – “за” или “против”. После голосований отдельным депутатам регулярно передавали деньги.

— Отметим, что сумма неправомерной выгоды определялась «показателем эффективности голосований», который зависел от количества поддержанных каждым конкретным народным депутатом Украины проектов постановлений и законов, а также их присутствия на пленарных заседаниях, — добавили в САП.

Размер взяток составлял от $2 тыс. до $20 тыс. С сентября по ноябрь 2022 года сумма составляла не менее $2 тыс., а с августа 2025 года – уже $5 тыс.

В САП уточнили, что выплаты обычно проводились каждый четверг в начале следующего месяца по итогам выполнения заданий.

— По результатам проведенных следственных и негласных следственных (розыскных) действий зафиксировано получение с ноября по декабрь текущего года участником указанной организованной группы – народным депутатом Украины неправомерной выгоды в сумме не менее чем $145 тыс. с обеспечением дальнейшего ее распределения среди других народных депутатов Украины, – отмечают в антикоррупционной прокуратуре.

На сегодняшний день всем подозреваемым депутатам вручены ходатайства о применении мер пресечения.

Обыски НАБУ в Верховной Раде

27 декабря НАБУ и САП сообщили о разоблачении организованной преступной группы с участием действующих депутатов. Операция проводилась под прикрытием. В САП подчеркнули, что группировка действовала постоянно, а следствие установило регулярное получение взяток за голосование в парламенте.

Позже НАБУ заявило о препятствовании детективам со стороны Управления государственной охраны во время следственных действий в парламентских комитетах.

В ответ в УГО заверили, что действовали в соответствии с законом, проверяя лиц и транспорт на въездах в правительственный квартал.

Там уточнили, что во время одной из проверок осмотрели лиц, которых детективы НАБУ привлекли в качестве понятых, после чего им разрешили проезд.

