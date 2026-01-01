Силы обороны Украины в ночь на 1 января атаковали Ильский НПЗ (нефтеперерабатывающий завод) в Краснодарском крае и ряд целей врага на оккупированной части Донецкой области.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Атака Украины на цели в РФ

Так, зафиксировано попадание ударных БПЛА по нефтеперерабатывающему заводу Ильский. После взрывов там произошел пожар.

Сейчас смотрят

Также ночью поражены установки подготовки нефти Альметьевска в Республике Татарстан. Цель поражена, результаты уточняются.

Атака целей на ТОТ Донецкой области

Также Силы обороны атаковали склад хранения дронов типа Шахед/Герань в районе города Донецк. Результаты удара уточняются.

Вблизи населенного пункта Шевченко нанесен удар по зенитно-ракетному комплексу Тор-М2. В районе Иловайска поражен склад горюче-смазочных материалов 51 армии ВС РФ. После удара зафиксирован пожар на территории объекта.

В районе Авдеевки Силы обороны нанесли удар по командно-наблюдательному пункту штурмового отряда 68 танкового полка 150 мотострелковой дивизии ВС РФ.

Источник : Генштаб ВСУ