ВСУ атаковали Ильский НПЗ в России и склад с Шахедами в Донецке
- Силы обороны Украины нанесли удар по Ильскому НПЗ в России.
- Атакованы установки по подготовке нефти в Республике Татарстан.
- В Донецке поражен склад хранения дронов типа Шахед и еще ряд целей на оккупированной Донецкой области.
Силы обороны Украины в ночь на 1 января атаковали Ильский НПЗ (нефтеперерабатывающий завод) в Краснодарском крае и ряд целей врага на оккупированной части Донецкой области.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Атака Украины на цели в РФ
Так, зафиксировано попадание ударных БПЛА по нефтеперерабатывающему заводу Ильский. После взрывов там произошел пожар.
Также ночью поражены установки подготовки нефти Альметьевска в Республике Татарстан. Цель поражена, результаты уточняются.
Атака целей на ТОТ Донецкой области
Также Силы обороны атаковали склад хранения дронов типа Шахед/Герань в районе города Донецк. Результаты удара уточняются.
Вблизи населенного пункта Шевченко нанесен удар по зенитно-ракетному комплексу Тор-М2. В районе Иловайска поражен склад горюче-смазочных материалов 51 армии ВС РФ. После удара зафиксирован пожар на территории объекта.
В районе Авдеевки Силы обороны нанесли удар по командно-наблюдательному пункту штурмового отряда 68 танкового полка 150 мотострелковой дивизии ВС РФ.