Гауляйтер Херсона Кобец приговорен к пожизненному заключению
- Бывший оккупационный глава Херсона Александр Кобец заочно приговорен к пожизненному заключению за государственную измену и сотрудничество с российскими захватчиками.
- СБУ доказала, что предатель координировал внедрение кремлевского режима в городе, готовил псевдореферендум и переводил социальную сферу на российские стандарты под руководством кураторов из Москвы.
В Украине пожизненный приговор заочно получил российский коллаборационист и бывший глава оккупационной администрации Херсона Александр Кобец.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины 2 января.
Приговор коллаборанту Александру Кобцу
По информации СБУ, перед началом полномасштабной войны Александр Кобец проживал в Киеве, где занимался коммерцией и имел тесные связи с представителями России.
В марте 2022 года он нелегально выехал за пределы Украины и через третьи страны прибыл в Херсон, который тогда был захвачен российскими оккупантами.
Там россияне назначили Александра Кобца руководителем оккупационной администрации и поручили распространять кремлевский режим в портовом городе.
Он сразу же начал готовить псевдореферендум с целью “присоединения” Херсонской области к России, когда получил псевдодолжность.
В то же время коллаборационист вводил российское “законодательство” во временно оккупированных коммунальных учреждениях и заведениях социальной сферы, в частности в школах, больницах и детских садах.
Преступную деятельность он координировал с еще одним пророссийским коллаборантом Херсонщины Владимиром Сальдо и кураторами из Москвы.
Вскоре после назначения россияне отстранили Кобца от псевдодолжности оккупационного мэра Херсона и отправили “с понижением” в Геническ налаживать деятельность псевдоорганов РФ.
По сообщению СБУ, суд признал коллаборанта виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Речь идет о ч. 2 ст. 111 (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и ч. 5 ст. 111-1 (Коллаборационная деятельность).
Согласно действующему законодательству, такие преступления могут наказываться лишением свободы на срок до 15 лет или пожизненным тюремным заключением с возможной конфискацией имущества.