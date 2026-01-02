В Украине пожизненный приговор заочно получил российский коллаборационист и бывший глава оккупационной администрации Херсона Александр Кобец.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины 2 января.

Приговор коллаборанту Александру Кобцу

По информации СБУ, перед началом полномасштабной войны Александр Кобец проживал в Киеве, где занимался коммерцией и имел тесные связи с представителями России.

Сейчас смотрят

В марте 2022 года он нелегально выехал за пределы Украины и через третьи страны прибыл в Херсон, который тогда был захвачен российскими оккупантами.

Там россияне назначили Александра Кобца руководителем оккупационной администрации и поручили распространять кремлевский режим в портовом городе.

Он сразу же начал готовить псевдореферендум с целью “присоединения” Херсонской области к России, когда получил псевдодолжность.

В то же время коллаборационист вводил российское “законодательство” во временно оккупированных коммунальных учреждениях и заведениях социальной сферы, в частности в школах, больницах и детских садах.

Преступную деятельность он координировал с еще одним пророссийским коллаборантом Херсонщины Владимиром Сальдо и кураторами из Москвы.

Вскоре после назначения россияне отстранили Кобца от псевдодолжности оккупационного мэра Херсона и отправили “с понижением” в Геническ налаживать деятельность псевдоорганов РФ.

По сообщению СБУ, суд признал коллаборанта виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Речь идет о ч. 2 ст. 111 (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и ч. 5 ст. 111-1 (Коллаборационная деятельность).

Согласно действующему законодательству, такие преступления могут наказываться лишением свободы на срок до 15 лет или пожизненным тюремным заключением с возможной конфискацией имущества.