В Україні довічний вирок заочно отримав російський колаборант та колишній очільник окупаційної адміністрації Херсону Олександр Кобець.

Про це повідомляє Служба безпеки України 2 січня.

Вирок колаборанту Олександру Кобцю

За інформацією СБУ, перед початком повномасштабної війни Олександр Кобець проживав у Києві, де займався комерцією і мав тісні зв’язки з представниками Росії.

У березні 2022 року він нелегально виїхав за межі України та через треті країни прибув до Херсону, який тоді був захоплений російськими окупантами.

Там росіяни призначили Олександра Кобця керівником окупаційної адміністрації та доручили поширювати кремлівський режим у портовому місті.

Він одразу почав здійснювати підготовку псевдореферендуму з метою “приєднання” Херсонської області до складу Росії, коли отримав псевдопосаду.

Водночас колаборант запроваджував російське “законодавство” у тимчасово окупованих комунальних установах та закладах соціальної сфери, зокрема в школах, лікарнях і дитячих садках.

Злочинну діяльність він координував зі ще одним проросійським колаборантом Херсонщини Володимиром Сальдом та кураторами з Москви.

Невдовзі після призначення росіяни усунули Кобця псевдопосади окупаційного мера Херсону та відправили “з пониженням” до Генічеська налагоджувати діяльність псевдоорганів РФ.

За повідомленням СБУ, суд визнав колаборанта винним за двома статтями Кримінального кодексу України. Йдеться про ч. 2 ст. 111 (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 5 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність).

Згідно з чинним законодавством, такі злочини можуть каратися позбавленням волі на термін до 15 років або довічним тюремним ув’язненням з можливою конфіскацією майна.