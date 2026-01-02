В аэропорту Варшавы задержали 23-летнего украинца Илью С., который имел при себе оборудование для подавления радиоволн. Мужчина не смог объяснить правоохранителям, для чего ему устройство для подавления.

Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita.

В аэропорту Варшавы задержали украинца

Иллю С. задержали в аэропорту 26 декабря 2025 года, а на следующий день Варшавский суд его арестовал на один месяц. Мужчина имел при себе устройство для глушения радиоволн, работавшее в диапазонах частот, зарезервированных для авиационной связи и навигации.

Расследование проводит районная прокуратура Варшавы.

– Производство связано с обнаружением и попыткой использования на территории аэропорта Варшава-Окенце гражданином Украины Ильей С. радиоустройств, работающих в диапазонах частот авиационной связи, радиолокации и радионавигации. Исправное устройство применяется для подавления радиоволн, – рассказал прокурор Петр Скиба, представитель Окружной прокуратуры в Варшаве.

Мужчине также предъявили обвинение за попытку действий, угрожающих безопасности воздушного движения.

Охрана обратила внимание на мужчину в одном из заведений питания аэропорта, который уже шесть часов сидел с открытым ноутбуком. Именно это показалось странным, ведь пассажиры обычно ненадолго заходят поесть и уходят.

После задержания Илья не смог рационально объяснить, что он делал в аэропорту и с какой целью имел устройство для глушения. Также он не мог четко объяснить, чем занимается, и когда и с какой целью приехал в Польшу.

23-летний Илья утверждает, что проживает в Канаде. Сначала говорил, что он военный, а потом, что является бизнесменом.

В настоящее время продолжаются следственные действия и экспертиза самого оборудования.

Устройства для подавления радиоволн (так называемые джамеры) излучают шум или сигналы на тех же частотах, что, например, мобильные телефоны, GPS-передатчики или Wi-Fi-роутеры, чем делают невозможной коммуникацию.

Приемники не могут отличить сигнал от шума, а это приводит к потере покрытия, ошибкам или полному отключению звука – например, GPS перестает работать, телефоны не звонят.

Существуют различные типы глушителей – одни блокируют телефоны, навигаторы, маршрутизаторы и другие беспроводные сети. Есть глушители, которые мешают работе микрофонов и диктофонов, защищая от записи.