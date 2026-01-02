Часами сидел в кафе аэропорта Варшавы: задержан украинец с устройством для радиоподавления
- В аэропорту Варшава-Окенце задержали 23-летнего украинца с устройством для подавления радиоволн.
- Илье С. предъявили обвинение в попытке действий, угрожающих безопасности воздушного движения.
- Задержанный путался в показаниях, не смог объяснить цель пребывания в аэропорту и происхождение джамера.
- Суд в Варшаве арестовал его на один месяц.
В аэропорту Варшавы задержали 23-летнего украинца Илью С., который имел при себе оборудование для подавления радиоволн. Мужчина не смог объяснить правоохранителям, для чего ему устройство для подавления.
Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita.
В аэропорту Варшавы задержали украинца
Иллю С. задержали в аэропорту 26 декабря 2025 года, а на следующий день Варшавский суд его арестовал на один месяц. Мужчина имел при себе устройство для глушения радиоволн, работавшее в диапазонах частот, зарезервированных для авиационной связи и навигации.
Расследование проводит районная прокуратура Варшавы.
– Производство связано с обнаружением и попыткой использования на территории аэропорта Варшава-Окенце гражданином Украины Ильей С. радиоустройств, работающих в диапазонах частот авиационной связи, радиолокации и радионавигации. Исправное устройство применяется для подавления радиоволн, – рассказал прокурор Петр Скиба, представитель Окружной прокуратуры в Варшаве.
Мужчине также предъявили обвинение за попытку действий, угрожающих безопасности воздушного движения.
Охрана обратила внимание на мужчину в одном из заведений питания аэропорта, который уже шесть часов сидел с открытым ноутбуком. Именно это показалось странным, ведь пассажиры обычно ненадолго заходят поесть и уходят.
После задержания Илья не смог рационально объяснить, что он делал в аэропорту и с какой целью имел устройство для глушения. Также он не мог четко объяснить, чем занимается, и когда и с какой целью приехал в Польшу.
23-летний Илья утверждает, что проживает в Канаде. Сначала говорил, что он военный, а потом, что является бизнесменом.
В настоящее время продолжаются следственные действия и экспертиза самого оборудования.
Устройства для подавления радиоволн (так называемые джамеры) излучают шум или сигналы на тех же частотах, что, например, мобильные телефоны, GPS-передатчики или Wi-Fi-роутеры, чем делают невозможной коммуникацию.
Приемники не могут отличить сигнал от шума, а это приводит к потере покрытия, ошибкам или полному отключению звука – например, GPS перестает работать, телефоны не звонят.
Существуют различные типы глушителей – одни блокируют телефоны, навигаторы, маршрутизаторы и другие беспроводные сети. Есть глушители, которые мешают работе микрофонов и диктофонов, защищая от записи.