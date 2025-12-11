Польские спецслужбы недавно задержали в Варшаве известного российского археолога, сотрудника Эрмитажа, которого Украина объявила в международный розыск за проведение нелегальных раскопок в Крыму.

Как сообщают российские СМИ, речь идет о заведующем отделом древней археологии Эрмитажа Александре Бутягине.

В Польше задержали Александра Бутягина

Окружной суд Варшавы арестовал задержанного на 40 дней.

Сейчас смотрят

В настоящее время рассматривается представление Украины о его возможной экстрадиции, сообщает Rmf24.

Мужчину задержала Агентство внутренней безопасности Польши в одном из отелей столицы.

Он находился в Польше проездом во время путешествия из Нидерландов на Балканы и одновременно проводил серию лекций по археологии по Европе.

Украинская прокуратура объявила его в розыск в ноябре этого года за организацию нелегальных археологических экспедиций в Крыму с 2014 года.

В частности, его группа проводила раскопки в древнем городе Мирмекий на берегу Керченского пролива без разрешений украинских властей.

По данным следствия, действия археолога привели к частичному уничтожению объектов культурного наследия, ущерб оценен в 200 млн грн. За это преступление ему грозит до 10 лет тюремного заключения.

Россиянин отказался давать показания в Окружной прокуратуре Варшавы.

После подачи заявления Украиной суд рассмотрит вопрос о его экстрадиции в Украину. Посольство России в Польше было проинформировано об аресте.

По информации СМИ, в России уже отменили лекции Александра Бутягина, запланированные на вторую половину декабря, в частности в Москве.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.