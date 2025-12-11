В Варшаве задержали археолога Эрмитажа, которого разыскивает Украина из-за раскопок в Крыму
- В Варшаве задержали российского археолога, объявленного в международный розыск Украиной.
- Мужчина подозревается в нелегальных раскопках в Крыму и нанесении ущерба культурному наследию.
- Суд Польши арестовал его на 40 дней, рассматривается вопрос возможной экстрадиции в Украину.
Польские спецслужбы недавно задержали в Варшаве известного российского археолога, сотрудника Эрмитажа, которого Украина объявила в международный розыск за проведение нелегальных раскопок в Крыму.
Как сообщают российские СМИ, речь идет о заведующем отделом древней археологии Эрмитажа Александре Бутягине.
В Польше задержали Александра Бутягина
Окружной суд Варшавы арестовал задержанного на 40 дней.
В настоящее время рассматривается представление Украины о его возможной экстрадиции, сообщает Rmf24.
Мужчину задержала Агентство внутренней безопасности Польши в одном из отелей столицы.
Он находился в Польше проездом во время путешествия из Нидерландов на Балканы и одновременно проводил серию лекций по археологии по Европе.
Украинская прокуратура объявила его в розыск в ноябре этого года за организацию нелегальных археологических экспедиций в Крыму с 2014 года.
В частности, его группа проводила раскопки в древнем городе Мирмекий на берегу Керченского пролива без разрешений украинских властей.
По данным следствия, действия археолога привели к частичному уничтожению объектов культурного наследия, ущерб оценен в 200 млн грн. За это преступление ему грозит до 10 лет тюремного заключения.
Россиянин отказался давать показания в Окружной прокуратуре Варшавы.
После подачи заявления Украиной суд рассмотрит вопрос о его экстрадиции в Украину. Посольство России в Польше было проинформировано об аресте.
По информации СМИ, в России уже отменили лекции Александра Бутягина, запланированные на вторую половину декабря, в частности в Москве.