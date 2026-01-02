В аеропорту Варшави затримали 23-річного українця Іллю С., який мав при собі обладнанням для глушіння радіохвиль. Чоловік не зміг пояснити правоохоронцям, для чого йому пристрій для глушіння.

Про це повідомляє польське видання Rzeczpospolita.

Іллю С. затримали в аеропорту 26 грудня 2025 року, а наступного дня Варшавський суд його заарештував на один місяць. Чоловік мав при собі пристрій для глушіння радіохвиль, що працював у діапазонах частот, зарезервованих для авіаційного зв’язку та навігації.

Розслідування проводить районна прокуратура Варшави.

– Провадження пов’язане виявленням та спробою використання на території аеропорту Варшава-Окенце громадянином України Іллею С. радіопристроїв, що працюють у діапазонах частот авіаційного зв’язку, радіолокації та радіонавігації. Справний пристрій застосовується для глушіння радіохвиль, – розповів прокурор Пьотр Скіба, речник Окружної прокуратури у Варшаві.

Чоловікові також висунули звинувачення за спробу дій, що загрожують безпеці повітряного руху.

Охорона звернула увагу на чоловіка одному з закладів харчування аеропорту, який вже шість годин сидів із відкритим ноутбуком. Саме це видалося дивним, адже пасажири зазвичай ненадовго заходять поїсти та йдуть.

Після затримання Ілля не зміг раціонально пояснити, що він робив в аеропорту і з якою метою мав пристрій для глушіння. Також він не міг чітко пояснити, чим займається, та коли й з якою метою приїхав до Польщі.

23-річний Ілля стверджує, що проживає у Канаді. Спочатку говорив, що він військовий, а потім, що є бізнесменом.

Наразі тривають слідчі дії та експертиза самого обладнання.

Пристрої для глушіння радіохвиль (так звані джамери) випромінюють шум або сигнали на тих самих частотах, що, наприклад, мобільні телефони, GPS-передавачі або Wi-Fi-роутери, чим унеможливлюють комунікацію.

Приймачі не можуть відрізнити сигнал від шуму, а це призводить до втрати покриття, помилок або повного вимкнення звуку – наприклад, GPS перестає працювати, телефони не дзвонять.

Існують різні типи глушителів – одні блокують телефони, навігатори, маршрутизатори та інші бездротові мережі. Є глушителі, які заважають роботі мікрофонів і диктофонів, захищаючи від запису.