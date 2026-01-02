В ночь на 2 января (с 18:00 1 января) россияне запустили по Украине 116 ударных дронов типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов. Около 70 единиц – это Шахеды.

Об этом говорится в сводке командования Воздушных сил ВСУ.

Атака дронов на Украину

Враг запускал дроны из направлений: Миллерово, Курск, Шаталово, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск, а также с мыса Чауда и Гвардейского, что в оккупированном Крыму.

По состоянию на 08:30, военные противовоздушной обороны сбили и подавили 86 вражеских беспилотников типа на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 27 ударных дронов на 23 локациях, а также падение обломков вражеских целей на двух локациях.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

В небе над Днепропетровской областью силы ПВО с вечера до утра уничтожили 17 беспилотников. В Николаевской области в ночь на 2 января сбили 13 БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 409-е сутки.

Источник : Воздушные силы ВСУ