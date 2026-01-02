У ніч на 2 січня (з 18:00 1 січня) росіяни запустили по Україні 116 ударних дронів типу Shahed, Гербера та безпілотників інших типів. Близько 70 одиниць – це Шахеди.

Про це йдеться у зведенні командування Повітряних сил ЗСУ.

Атака дронів на Україну

Запускав ворог дрони з напрямків: Міллєрово, Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, а також з мису Чауда та Гвардійського, що в окупованому Криму.

Станом на 08:30, військові протиповітряної оборони збили та придушили 86 ворожих безпілотників типу на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 27 ударних дронів на 23 локаціях, а також падіння уламків ворожих цілей на двох локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

У небі над Дніпропетровською областю сили ППО з вечора до ранку знищили 17 безпілотників. На Миколаївщині у ніч на 2 січня збили 13 БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 409-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ